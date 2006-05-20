درك از مشكلات جهت گيري ها را تعيين مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، بايد بتوانيم مشكلات را درست تجزيه و تحليل كنيم تا از شدت خشم ما كاسته شود. زيرا هر چه بيشتر خشمگين باشيم بدن خود را نيز ضعيف تر كرده و بيشتر در معرض ابتلا به بيماريهاي گوناگون از جمله سرما خوردگي ، مشكلات قلبي ، سر درد و دردهاي مفصلي قرار خواهيم گرفت.

كارشناسان روانشناسي در اين مورد توصيه مي كنند كه مسائل را به دو گروه مسائل قابل تغيير و غير قابل تغيير تقسيم كنيد. سپس آنهايي كه شما در ايجاد يا ادامه شان نه تنها مقصر نيستيد ، بلكه اصلا نقشي هم نداريد همانگونه كه هستند بپذيريد و ديگر از وجود آنها ناراحت و عصباني نباشيد.

سپس به گروه قابل تغيير بپردازيد و به جاي مرور و بزرگنمايي آنها سعي كنيد راه حلهاي گوناگون براي بر طرف نمودن شان را بيابيد. چنانچه يك راه حل موثر واقع نشد به سراغ راه ديگر برويد تا در نهايت مشكل مورد نظر كم رنگ و محو شود.

با اين كار پس از مدتي در مي يابيد كه نه تنها احساس خشم و عصبانيت كمتري مي كنيد بلكه با توجه به دستاوردها در زمينه حل مشكلات اعتماد به نفس بيشتري نيز پيدا خواهيد كرد.