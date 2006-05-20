مدير نشر مهيستان : كتابخانه هاي مدارس در انحصار كتابهاي ترجمه و كمك درسي است

الهام باباخاني در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : نشر آثار نويسندگان و شاعران نوقلم موجب شكوفايي ذوق و انديشه آنها مي شود ، كتابهاي اين گروه به دليل شرايط سني و هماهنگي فكري و روحي نويسنده با نياز ها و علايق جوانان مي تواند براي مخاطبان جذاب باشد .

وي ادامه داد : در صورتي كه اين آثار مورد نقد نويسندگان باتجربه و كارشناسان ادبيات قرار بگيرند مي توانند به شاهكار تبديل شوند . متاسفانه در جامعه نشر ما بيش از پرداختن به محتواي كتاب ها به شهرت نويسنده و پديد آورنده آن توجه مي شود و ناشران حمايت چنداني از نويسندگان جوان و بااستعداد انجام نمي دهند .

اين ناشر تاكيد كرد : براي ناشران خصوصي كه از سرمايه اندكي برخوردار هستند چاپ و نشر آثار نوقلم در شرايطي كه بازارتاليف بي رونق است سود مالي ندارد . در صورتي كه دولت اين گونه آثار را در برنامه هاي رسانه ملي و كانون هاي فرهنگي مورد نقد و معرفي قرار دهد و براي تجهيز كتابخانه هاي مدارس از كتاب هاي نويسندگان جوان استفاده كند گامي موثر درپرورش ذوق و استعداد هاي پنهان برداشته مي شود .

اين ناشر تصريح كرد : متاسفانه در نظام آموزش و پرورش اهميت چنداني به كتابخواني داده نمي شود و در تدريس انشا و داستان نويسي از معلماني استفاده مي شود كه تخصص ادبي و سابقه نگارش ندارند . متاسفانه كتابهاي باارزش نويسندگان جوان در جامعه ما محكوم به گمنامي است .



باباخاني ادامه داد : خريد انبوه كتاب هاي نوقلمان از ناشران بخش خصوصي و اعطاي تسهيلات ويژه به ناشراني كه با انگيزه فرهنگي به چاپ و نشرداستان ها و اشعار جوانان مي پردازند بهترين سرمايه گذاري متوليان فرهنگي جامعه خواهد بود . اين امر در كنار اتخاذ برنامه هاي كاربردي و كارشناسي براي ارتقاي فرهنگ كتابخواني نتايج خوبي به دنبال دارد .

وي خاطرنشان كرد : با وجود اين كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متولي امر كتابخواني در جامعه است ولي براي تحقق آرمان فرهنگي خود به ياري نهادهاي مختلف نياز دارد . آموزش و پرورش ، شهرداري ، وزارت فرهنگ و آموزش عالي و موسسات گوناگون دولتي هر يك سهمي در اين زمينه دارند .