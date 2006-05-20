14 تا 17 ساله ها بيشترين مراجعه كنندگان به دادگاه اطفال

ربابه قادري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: امروزه با وجود اينكه جوانان بزهكار با سنين متفاوتي دستگير و پرونده آنان به دادگاه اطفال ارجاع مي شود اما در ميان تمامي سنين مختلف ، جوانان بزهكار 14 تا 17 ساله بيشترين گروه سني را در بين اين قشر تشكيل مي دهد.

وي افزود: نوجواني كه در سنين پائين و براي تامين معشيت خانواده يا مطرح كردن خود اقدام به دزدي مي كند ، به طور حتم از آينده تاريك خود بي خبر است و والدين نيز فرزندان خود را نسبت به اين امر آگاه نمي كنند.

قادري ، جدايي والدين را يكي از علل اصلي روي آوردن كودكان به اعمال خلاف دانست و گفت: بررسي ها نشان مي دهد كودكاني كه والدين آنان به طور مستمر در محيط خانه با يكديگر درگيري دارند و در نهايت از يگديگر جدا مي شوند ، در دوران كودكي به اعمال خلاف كشيده شده و در نوجواني به خلافكار حرفه اي تبديل مي شوند.

سرپرست دادگاه اطفال خاطر نشان كرد : بايد به دنبال رفع دغدغه هاي مادي آنان براي جلوگيري از روي آوردن مجدد به اعمال خلاف باشيم. همچنين از طريق مشاوره ، آنان را نسبت به تحصيل و آموزش و كسب مهارتهاي مختلف اميدوار كنيم.