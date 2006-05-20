پرداخت وام ده ميليون توماني مسكن به تعويق افتاد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، وام ده ميليون توماني مسكن كه قرار بود از اول خرداد ماه سال جاري به متقاضيان پرداخت شود به دليل تاخيردر اجراي اقدامات لازم از سوي بانك مسكن به تعويق افتاد .

بر اساس اين گزارش ، علي رغم باقي ماندن فقط دو روز به زمان وعده داده شده براي پرداخت وام ده ميليون توماني مسكن اما هنوز هيچ الويت بندي از سوي بانك مسكن براي متقاضيان واجد شرايط وام مذكور انجام نگرفته است .

اين درحالي است كه براساس برنامه ريزي صورت گرفته مقرر شده بود كه بانك مسكن اسامي 30 هزار نفر افراد واجد شرايط وام ده ميليون توماني مسكن را پس از الويت بندي و اعلام از طريق سايت رسمي اين بانك ، كتبا به افراد متقاضي نيز ارسال كند تا افراد انتخاب شده با ارائه مدارك لازم براي دريافت وام خود به بانك مسكن مراجعه كنند .

هر چند با توجه به شرايط موجود و تاخير در اعلام الويت هاي . اسامي افراد واجد شرايط وام ده ميليون توماني بعيد به نظر مي رسد كه حتي اسامي افراد در اول خرداد ماه اعلام شود .

اين در حالي است كه از مجموع دو ميليون ثبت نام صورت گرفته براي دريافت وام ده ميليون توماني مسكن ، وا م مذكور تنها به 30 هزار نفر كه شامل (21 هزار نفر در شهرهاي كوچك و متوسط و 9 هزار نفر در شهرهاي بزرگ ) پرداخت مي شود .

همچنين پرداخت وام سه ميليون توماني قرض الحسنه مسكن نيزكه قرار بود از ارديبهشت ماه سال جاري و در قالب سياست‌هاي حمايتي دولت و وزارت مسكن به اقشار كم درآمد تخصيص يابد ، هنوقطعي نشده است .

براساس اين گزارش وام سه ميليون توماني مسكن قرار است بر اساس سهميه بندي پرداخت شود بطوريكه كل اعتبار بين چهار گروه كميته امداد ، بهزيستي ، بازنشستگان و ايثارگران تقسيم بندي شده و هر يك از نهادها خود اقدام به پرداخت وام به افراد تحت پوشش مي كنند .