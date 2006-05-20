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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شوراي هماهنگي تشكل هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران تشكيل مي شود

شوراي هماهنگي تشكل هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران تشكيل مي شود

قائم مقام جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: اولين نشست مشترك جامعه اسلامي دانشجويان و شوراي مركزي تشكل صنفي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد و بحث شكل گيري شوري هماهنگي تشكل ها و كانون هاي صنفي، سياسي، فرهنگي و علمي به تصويب رسيد.

"اردشير شهابي" - قائم مقام جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين خبر افزود: تشكيل شوراي هماهنگي تشكل ها در راستاي تقويت فعاليت هاي دانشجويي و خروج آنها از ركود فعلي انجام مي گيرد و شكل گيري آن با حفظ ماهيت و كار ويژه هاي هر كدام از مجموعه هاي عضو خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: رخوت موجود در جامعه بر دانشگاه هم تأثير گذاشته و دانشجويان علاقمندي لازم را براي مشاركت در فعاليت هاي جمعي از خود نشان نمي دهند.

"شهابي" افزود: در حاشيه جلسه مشترك جامعه اسلامي و شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران كليه تصميماتي كه منجر به كاهش اعتبارات تخصيصي به فعاليت هاي دانشجويي شده است مورد نقد قرار گرفت.   

کد مطلب 328350

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