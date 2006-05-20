شوراي هماهنگي تشكل هاي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران تشكيل مي شود

"اردشير شهابي" - قائم مقام جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين خبر افزود: تشكيل شوراي هماهنگي تشكل ها در راستاي تقويت فعاليت هاي دانشجويي و خروج آنها از ركود فعلي انجام مي گيرد و شكل گيري آن با حفظ ماهيت و كار ويژه هاي هر كدام از مجموعه هاي عضو خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: رخوت موجود در جامعه بر دانشگاه هم تأثير گذاشته و دانشجويان علاقمندي لازم را براي مشاركت در فعاليت هاي جمعي از خود نشان نمي دهند.

"شهابي" افزود: در حاشيه جلسه مشترك جامعه اسلامي و شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران كليه تصميماتي كه منجر به كاهش اعتبارات تخصيصي به فعاليت هاي دانشجويي شده است مورد نقد قرار گرفت.