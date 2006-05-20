بناهاي مذهبي بيانگر تاريخ و هويت ديني ايرانيان هستند/ حفظ ارزشهاي مذهبي و تاريخي نيازمند مديريت منسجم است

هنر در ايران به قدمت تاريخ است و معماري از كهن ترين هنرهاي ايراني است، بر اساس آنچه از نوشته هاي تاريخي به دست مي آيد، هنر و صنعت از 5000 سال قبل از ميلاد در ايران زمين ريشه و نشان دارد و به همين دليل است كه تمامي گستره اين مرز و بوم، به ويژه روستاهاي فعلي، مانند كتاب زنده اي از تاريخ، معماري و هنر ايراني و اسلامي جلوه گر هستند .



پس از ورود اسلام به سرزمين پهناور ايران، فرهنگ و هنر اين پهنه با عوامل تازه اي تركيب شد . برخورد و آميزش عنصر ايراني با جريانهاي فرهنگ، هنر و انديشه اسلامي سيماي تازه اي به هنر ايراني بخشيد، بدون آنكه هويت و روح آن را تغيير دهد .

معماري ايران، شناسنامه معتبر مردم در اين سرزمين از دورترين زمانها است . در معماري ايراني آداب و رسوم، مراسم مذهبي، روحيه، اخلاقيات، انديشه و عقيده نسلها به خوبي مشهود است، اين ويژگي نه تنها در بناهاي عظيم ، بلكه در ابنيه كوچك نيز نمود دارد كه بر ضرورت توجه و حفاظت از آنها تأكيد دارد.

ابنيه مذهبي سرآمد آثار تاريخي كشور هستند

دكتر عبدالرسول وطندوست رئيس پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي به جايگاه مهم بناهاي مذهبي در ميراث معنوي كشور اشاره كرد و گفت: ميراث فرهنگي، آن چيزي است كه از گذشته براي ما به يادگار باقي مانده و آثار مذهبي در اين ميان ، مهمترين جايگاه را دارا هستند چرا كه ايران، كشوري ديني است و مردم آن براي مذهب و باورهاي مذهبي خود اهميت بسياري قائل هستند و از اين رو به اماكن تاريخي - مذهبي خود بيشتر توجه و در حفاظت از آن كوشاتر هستند.



وي ايران را پناهگاه اقليت هاي مذهبي معرفي كرد و افزود: اين كشور در طول تاريخ بهترين پناهگاه براي اقليتهاي ديني بوده و پيروان اديان مختلف به اين كشور آمده و به ساخت كليسا، كنيسه و ديگر عبادتگاهها پرداخته اند.

حفظ ارزشهاي مذهبي و تاريخي نيازمند مديريت منسجم است

محمدرضا كارگر رئيس موزه ملي ايران نيز با اشاره به جايگاه و اهميت اماكن مذهبي در جوامع دين مدار گفت: شهرهايي كه در بعضي از مناطق ايران ايجاد شده اند، هيچ توجيه تاريخي نداشته و تنها به دليل مسائل مذهبي به شهر تبديل شده و هر ساله گردشگراني را جذب مي كنند .



وي در تعريف اماكن مذهبي گفت: هر جا كه با رفتارهاي مذهبي انسان مرتبط باشد، يك مكان مذهبي است، در دوره هايي كه مذهب پررنگ تر است جنبه زيارتي اين اماكن آن بر وجه گردشگري آنها غلبه مي كند و زماني كه جنبه هاي مذهبي كمرنگ تر مي شود، مردم از آنها به عنوان يك مكان تاريخي ديدن مي كنند.

مشكل ايرانيان در بحث ميراث معنوي و فرهنگي تلاش براي رسيدن به يك نوگرايي بي هويت است مدير موزه ملي ايران

رئيس موزه ملي ايران، تمدن را حاصل تلاش متمادي انسان در طول سالهاي حيات و فرهنگ را باورها و آثار معنوي به يادگار مانده از آن عنوان كرد و افزود: بايد در حفظ ميراث فرهنگي خود بكوشيم و بدانيم كشوري كه 10هزار سال قدمت دارد داراي آثار باستاني بسياري است، در كشور تاريخي و كهن ما حدود يك ميليون اثر و محوطه تاريخي وجود دارد و همه اين موارد اسناد ارزشمند فرهنگ و تمدن ما هستند كه بايد در حفاظت از آن كوشيد.

كارگر مشكل ايرانيان را تلاش براي رسيدن به يك نوگرايي بي هويت عنوان كرد و افزود: مشكل ما ايرانيها اين است كه نگاهي گذرا به گذشته داشته و مي خواهيم همه چيز را تغيير دهيم، شك نيست كه سازمان ميراث فرهنگي به تنهايي نمي تواند پاسبان گذشته ايران زمين باشد و در اين راه به ياري و مساعدت عموم مردم نياز است .

بناهاي مذهبي بيانگر تاريخ و هويت ديني ايرانيان هستند

سيد احمد طباطبايي كارشناس ميراث فرهنگي با اشاره به اهميت حفظ و نگهداري از آثار تاريخي -مذهبي گفت: اماكن تاريخي كشور بخشي از ميراث مادي آن سرزمين و خواه ناخواه متأثر از ميراث معنوي مردماني هستند كه در آن مرز و بوم زندگي مي كنند.



وي با تأكيد بر اينكه حفاظت از ابنيه تاريخي در گرو عزمي ملي است، گفت: ميراث فرهنگي با توجه به اهميت تاريخي وهنري و جنبه هاي باستاني يك اثر به ثبت آن اقدام مي كند، اما حفاظت از اماكن تاريخي - مذهبي تنها برعهده اين سازمان نيست بلكه همه اقشار نسبت به نگهداري و حفظ هويت و معرفي گذشته خود مسئول هستند، هر چند ميراث فرهنگي وظيفه سنگين تري را بر عهده دارد چرا كه هدايتگر اين مجموعه است.



طباطبايي با اعلام اينكه اماكن مذهبي تنها به امامزاده ها ومساجد محدود نمي شوند، گفت: گورستانهايي چون گورستان ظهيرالدوله و يا ابن بابويه براي مردم ما شريف و عزيز هستند و بايد براي حفظ و نگهداري آنها تلاش كرد به همين دليل از چند سال پيش تاكنون ساخت و سازهاي اطراف ظهيرالدوله متوقف شده و در زمره آثار ميراث فرهنگي به ثبت رسيده است، هر چند اين گورستان چون در اختيار بخش خصوصي بوده و از آن محافظت مي شده تا امروز دوام آورده و قابل قياس با گورستانهاي تاريخي چون ميدان حسن آباد نيست كه امروز خراب و به آتش نشاني تبديل شده است.

بناهاي مذهبي بيانگر فرهنگ معنوي ايران هستند

آيت الله حسين ابراهيمي رئيس مركز رسيدگي به امور مساجد با اشاره به اهميت مساجد در نمايش عمق فرهنگ و تمدن اين مرزو بوم گفت: در گذشته وقتي مي خواستند شهر، روستا و يا هر مركز مدني ديگري را بنا كنند ابتدا مسجد و آنگاه خانه ها، بازار و مراكز حكومتي شكل مي گرفت، به اين ترتيب همه آموزه هاي ديني و غيرديني در ارتباط با يكديگر بود و دنيا و آخرت مردم به هم گره مي خورد.

وي مسجد را مكاني براي اجتماع مردم معرفي كرد و گفت: مردم، پيش از اين ارتباط نزديكي با مساجد داشتند و براي داوري، آموزش، ارشاد و رفع مشكلات خود و ديگران به اين مكان مراجعه مي كردند و مسجد تنها مكاني براي عبادت آنها نبود اما امروز جاي چنين فضايي در شهر و محل سكونت ما خالي است.

آيت الله افزود: امروز مساجد نقش محوري خود را از دست داده و تنها براي اعمال و عبادات فردي مورد استفاده قرار گرفته، جدايي دين از سياست را تبليغ مي كنند در حالي كه در قرآن مساجد، خانه هايي معرفي شده اند كه اساس آن بر عزت است و براي رسيدن به چنين جايگاهي بايد به يك عزم ملي توجه كرد.

آثار مذهبي از عوامل وحدت مسلمانان هستند

ابوالفتح مكرمي فر رئيس ميراث فرهنگي استان خراسان در اين مورد يادآور شد: اگر چه هر دوره، معماري خاص خود را داشته براي مثال ساختمان سازي در دوره زنديه با قاجاريه و صفويه متفاوت بوده است اما هدف از معماري اسلامي رساندن انسان به يك وحدت ملي و توجه به يگانگي خداوند بوده است و اين امر را با دقت در سقف هاي گنبدي شكل و نماي پنجره ها مي توان دريافت.



مكرمي فر ميراث معنوي را از مشتركات مردم ايران عنوان كرد و افزود: بسياري از آداب و رسوم ما ايرانيان چون نوروز، و محرم كه از گذشته به يادگار مانده و ميراث معنوي ما به حساب مي آيد ، عامل پيوند ما با يكديگر است، اگر چه هر شهر يا روستايي آئين خاص خود را به جا مي آورد اما اصل و هدف در همه آنها مشترك است.

آثار مذهبي فرهنگ غني ايران اسلامي را نمايش مي دهند

عزيزالله سيفي رئيس ميراث فرهنگي استان يزد در گفتگو با خبرنگار"مهر" يادآور شد: تنها مساجد، تكايا و حسينيه ها جزو آثار مذهبي محسوب نمي شوند، بلكه كليساها، آتشكده ها و بعضي گورستانها آثار تاريخي و مذهبي هستند كه بايد در زمره آثار ملي ثبت و در جهت حفظ و نگهداري از آنها تلاشهاي لازم صورت گيرد.

سيفي آثار تاريخي استان يزد را به دو دسته تقسيم كرد و افزود: آتشكده ها و زيارتگاههاي زرتشتيان و پاره اي آثار تاريخي كه در ميبد وجود دارد به پيش از اسلام برمي گردد اما مساجد، تكايا، مقبره ها و بسياري آثار ديگر مربوط به پس از اسلام است.

رئيس ميراث فرهنگي استان يزد، معماري گذشته را الگويي براي امروز عنوان كرد و گفت: دانشجويان معماري در دوره فعلي نيز مي توانند از معماري قديم الگو بگيرند، امروزه ديديه مي شود در اكثر مساجدي كه امروز و با تكنيك امروزي ساخته مي شود شاخصه هاي معماري قديم به كار مي رود.

سيفي درمورد اينكه چرا برخلاف گذشته نمودهاي معماري اسلامي را در خانه ها و فضاهايي كه چون مسجد جنبه مذهبي ندارند نمي بينيم، اظهار داشت: متأسفانه در شرايط فعلي فرهنگ غرب همه چيز را تحت تأثير خود قرار داده و علاوه بر معماري در جنبه هاي ديگر زندگي ما نيز نفوذ كرده است. شك نيست كه براي احياء معماري ايراني و اسلامي بايد فعاليتهاي لازم را داشته باشيم .

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ارزش هنري اماكن مذهبي را نمي توان ناديده گرفت

حجت الاسلام محمد تقي رهبر، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ميراث فرهنگي را تاريخ هر مملكت معرفي و اظهار داشت: اين آثار پشتوانه تمدن و فرهنگ يك ملت به شمار مي روند و نشان دهنده توجه و احترام نسل جديد به انديشه و روش گذشتگان هستند و هر ايراني وظيفه دارد كه در حفظ و پاسدشت اين فرهنگ بكوشد.



حجت الاسلام رهبر درباره تشويق مردم به حفاظت از ميراث فرهنگي گفت: دولت مي تواند به كارمندان و ديگر اقشار جامعه يارانه اختصاص داده و آنان را به ايرانگردي تشويق كند ، همچنين اعتبارات بيشتري را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي بگذارد تا به ترويج گردشگري پرداخته شود تا هم به معيشت مردم كمك شود و هم مشاغل جديدي به وجود آيند.