خيرين بيش از دولت براي ساخت مدرسه سرمايه گذاري كرده اند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهردر مشهد، مهندس محمود فرشيدي در جمع خيرين مدرسه سازخراسان رضوي با بيان اين مطلب اظهار داشت : هيچ گونه لذتي جايگزين احداث مدرسه براي خيرين نخواهد بود چرا كه احساس مسئوليت در خيرين ايجاد شده و همين امر جايگاه آنان را رفيع ساخته است.
وزير آموزش و پرورش گفت : نوسازي مدارس قبل از انقلاب با مشكلات متعددي مواجه بوده است اما هم اكنون با پيوند مردم خير به اين سازمان، مدرسه سازي و بازسازي مدارس فرسوده، رشد و بالندگي بيشتري يافته است .
وي افزود : لايحه دولت براي برداشت 9/3 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به منظور نوسازي و مقاوم سازي مدارس خطر آفرين كشوردر حال پيگيري است.
مهندس فرشيدي تصريح كرد : به همت و همراهي خيرين ، نوسازي مدارس پس از فعاليت هاي عمراني وزارت راه، رتبه دوم را كسب كرده است.
وي از تهيه فهرست مدارسي كه در كشور نياز به نوسازي دارند خبر داد و افزود : اين فهرست هم اكنون تهيه شده و در صورت تصويب طرح توسط مجلس ، گام بلندي در دگرگون شدن چهره مدارس برداشته خواهد شد .
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