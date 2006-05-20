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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۱۷

از سوي مركز آفرينش هاي ادبي حوزه هنري ؛

مجموعه رباعيات بيژن ارژن نقد و بررسي مي شود

مجموعه رباعيات بيژن ارژن نقد و بررسي مي شود

در ادامه سلسله نشست هاي نقد مركز آفرينش هاي ادبي ، كتاب " بي هم شدگان " دربردارنده رباعيات " بيژن ارژن " نقد ، بررسي و بازخواني مي شود .

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست ادبي ، محمود سنجري ، حميد رضا شكارسري و آرش شفاعي از شاعران جوان معاصر ، به نقد و بررسي رباعيات اين دفتر مي پردازند .

اين نشست روز دوشنبه اول خرداد ماه ساعت 17 در سالن شماره دو تالار انديشه حوزه هنري برگزار خواهد شد . گفتني است در نشست پيشين اين مركز ، كتاب " حالا نام ديگري دارم " سروده ساغر شفيعي توسط ضياء الدين ترابي و محمد رضا شالبافان نقد و بررسي شد .  
کد مطلب 328356

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