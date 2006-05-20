مجموعه رباعيات بيژن ارژن نقد و بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، در اين نشست ادبي ، محمود سنجري ، حميد رضا شكارسري و آرش شفاعي از شاعران جوان معاصر ، به نقد و بررسي رباعيات اين دفتر مي پردازند .



اين نشست روز دوشنبه اول خرداد ماه ساعت 17 در سالن شماره دو تالار انديشه حوزه هنري برگزار خواهد شد . گفتني است در نشست پيشين اين مركز ، كتاب " حالا نام ديگري دارم " سروده ساغر شفيعي توسط ضياء الدين ترابي و محمد رضا شالبافان نقد و بررسي شد .

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