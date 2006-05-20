عاملان جنايت دارزين با گروه تروريستي ريگي ارتباط ندارند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مصطفي پورمحمدي در حاشيه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين جنايتكار زخمي شده اما كشته نشده است.

وي از محاصره اشرار و عاملان جنايت محور بم كرمان خبر داد و گفت: آنها هم اكنون در جنوب غرب شهر زاهدان در محاصره نيروهاي انتظامي قرار دارند و نتوانسته اند كه از منطقه خارج شوند.

وزير كشور همچنين برخي اخبار مبني بر يكي بودن عاملان جنايت تاسوكي و دارزين را رد كرد و تاكيد كرد: سركرده اشرار هيچ گونه ارتباطي با گروه جندالله و شخص عبدالمالك ريگي ندارد.

پورمحمدي در پاسخ به سئوالي تاكيد كرد: سفر قريب الوقوع معاون اول رئيس جمهور به پاكستان هيچ ربطي به موضوع برخورد با اشرار و امنيت مرزها ندارد و دكتر داودي در چارچوب سفرهاي دوره اي مقامات دو كشور انجام مي شود.