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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۲۵

وزير كشور در جمع خبرنگاران:

عاملان جنايت دارزين با گروه تروريستي ريگي ارتباط ندارند

عاملان جنايت دارزين با گروه تروريستي ريگي ارتباط ندارند

وزير كشور ضمن رد وابستگي عاملان جنايت دارزين به گروه عبدالمالك ريگي، از زخمي شدن سردسته اين اشرار خبر داد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مصطفي پورمحمدي در حاشيه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين جنايتكار زخمي شده اما كشته نشده است.

وي از محاصره اشرار و عاملان جنايت محور بم كرمان خبر داد و گفت: آنها هم اكنون در جنوب غرب شهر زاهدان در محاصره نيروهاي انتظامي قرار دارند و نتوانسته اند كه از منطقه خارج شوند.

وزير كشور همچنين برخي اخبار مبني بر يكي بودن عاملان جنايت تاسوكي و دارزين را رد كرد و تاكيد كرد: سركرده اشرار هيچ گونه ارتباطي با گروه جندالله و شخص عبدالمالك ريگي ندارد.

پورمحمدي در پاسخ به سئوالي تاكيد كرد: سفر قريب الوقوع معاون اول رئيس جمهور به پاكستان هيچ ربطي به موضوع برخورد با اشرار و امنيت مرزها ندارد و دكتر داودي در چارچوب سفرهاي دوره اي مقامات دو كشور انجام مي شود.

کد مطلب 328361

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