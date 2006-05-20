تعهد داده ايم ظرف 4 سال مدارس فرسوده را بهسازي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، محمود فرشيدي در جمع فرهنگيان استان مركزي از اختصاص 4 ميليارد دلار اعتبار بازسازي مدارس فرسوده خبر داد و افزود: به نمايندگان مجلس متعهد شديم ظرف 4 سال آينده تمامي مدارس فرسوده را بهسازي كنيم و در گام بعدي به سراغ معلمان و حل مشكلات معيشتي آنان مي رويم كه گام اساسي در اين جهت نظام هماهنگ است.

وي گفت: الگوي ما در آموزش و پرورش الگوي شهيد رجايي است كه در آن شأن و منزلت معلم احترام گذاشته مي شد و در همه شئون مديريتي آن شهيد ، تفكرات اسلامي حاكم بود.

وزير آموزش و پرورش در بخش ديگري از سخنان خود به شرايط امروز كشور اشاره كرد و گفت: امروز شرايط كشور را شرايط اميدواركننده اي مي دانيم و كساني امروز در دولت نهم قرار گرفته اند كه داعيه اي جز خدمت ندارند.

فرشيدي اضافه كرد: رئيس جمهوري به معناي واقعي رجايي ديگري است كه از صميم قلب عاشق مردم است و سفرهاي استاني وي نشانه اين عشق است.

وي همچنين با تاكيد بر حل مشكلات معلمان ، گفت: حل مشكلات آموزش و پرورش در گروي عزت آموزش و پرورش و هدف اصلي در حل مشكلات معلمان ، بازگرداندن عزت به معلمان است.