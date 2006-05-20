  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۵۳

در پي وقوع انفجاري در مقر اين سازمان؛

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت فلسطين در غزه زخمي شد

انفجار در مقر سازمان اطلاعات و امنيت فلسطين در غزه يك كشته و 7 تن ديگر از جمله رئيس اين سازمان زخمي شدند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع امنيتي فلسطين از وقوع انفجاري در غزه خبر دادند كه به گفته آنها دراين انفجار طارق ابو رجب رئيس سازمان اطلاعات فلسطين به همراه چند تن از همراهانش زخمي شدند.

اين انفجار در آسانسوري ويژه در داخل مقر سازمان اطلاعات و امنيت شهر غزه به وقوع پيوست.

فرانس پرس در خبرهاي تكميلي خود همچنين گزارش داد كه اين انفجار صبح امروز زماني رخ داد كه رئيس سازمان اطلاعات و امنيت فلسطين قصد داشت تا به داخل آسانسور برود.

شبكه تلويزيوني الجزيره گزارش داد كه در پي اين انفجار دست كم يك تن كشته و 7 تن ديگر از جمله رئيس سازمان اطلاعات و امنيت فلسطين زخمي شدند.

در درگيري هاي مسلحانه شب گذشته ميان طرفداران حماس و فتح در نوار غزه، سه تن زخمي شدند.

 

کد مطلب 328371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها