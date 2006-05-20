رئيس سازمان اطلاعات و امنيت فلسطين در غزه زخمي شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع امنيتي فلسطين از وقوع انفجاري در غزه خبر دادند كه به گفته آنها دراين انفجار طارق ابو رجب رئيس سازمان اطلاعات فلسطين به همراه چند تن از همراهانش زخمي شدند.

اين انفجار در آسانسوري ويژه در داخل مقر سازمان اطلاعات و امنيت شهر غزه به وقوع پيوست.

فرانس پرس در خبرهاي تكميلي خود همچنين گزارش داد كه اين انفجار صبح امروز زماني رخ داد كه رئيس سازمان اطلاعات و امنيت فلسطين قصد داشت تا به داخل آسانسور برود.

شبكه تلويزيوني الجزيره گزارش داد كه در پي اين انفجار دست كم يك تن كشته و 7 تن ديگر از جمله رئيس سازمان اطلاعات و امنيت فلسطين زخمي شدند.



در درگيري هاي مسلحانه شب گذشته ميان طرفداران حماس و فتح در نوار غزه، سه تن زخمي شدند.