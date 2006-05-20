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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۵۰

تقدير رئيس جمهوري از دانش آموزان اراكي

تقدير رئيس جمهوري از دانش آموزان اراكي

رئيس جمهوري در سفر به استان مركزي طي لوحي از زهرا احمدي ، دانش آموز اراكي تقدير كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، متن كامل اين سپاس به اين شرح است :

فرزند عزيزم زهرا احمدي راقه اميد بر آمده از چهره نوراني شما، نشان از مقاومت افتخار آفرين شهيداني دارد كه پرچم ماندگاري آن عزيزان با دستان قدرتمند شما نسل نو در اهتزاز است. ما آمده ايم تا با ياري خدا و كمك اين مردم ،عدالت اجتماعي وعده داده شده را اجرا كنيم، يكديگر را دعا كنيم تا خداوند ما را ياري كند.

بنابرهمين گزارش ، زهرا احمدي ، دانش آموز اراكي است كه هنگام ورود رئيس جمهوري به استان مركزي ، با اجراي دكلمه اي زيبا از وي استقبال كرد.

کد مطلب 328372

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