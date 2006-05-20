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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۶:۵۷

جديد ترين يافته هاي علمي در زمينه مشكلات رفتاري نوجوانان منتشر مي شود

مجموعه جديد ترين يافته هاي علمي و پژوهشي در حوزه مشكلات رفتاري نوجوانان به همت فرهنگستان بين المللي آموزش و دفتر بين المللي تعليم و تربيت يونسكو، منتشر مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، تاكنون 8 شماره از اين مجموعه ترجمه و منتشر شده است كه هر شماره از اين مجموعه به يكي از موضوع هاي آموزشي- تربيتي اختصاص يافته است.

مجموعه ي شماره 8 با موضوع رويه هاي آموزشي مشكلات رفتاري نوجوانان و راه هاي شناخت و پيشگيري از آنها، با همكاري هاي علمي- بين المللي وزارت آموزش و پرورش تدوين شده است.

اين مجموعه براي استفاده مربيان ، آموزگاران ، پدران ، مادران و تمام كساني كه به نوعي با كودكان و نوجوانان ارتباط دارند ،نگاشته شده و حاصل جديد ترين يافته هاي علمي و پژوهشي در حوزه مشكلات رفتاري نوجوانان است.

بر اساس اين گزارش يكي از ويژگي هاي مهم اين اثر آن است كه دانش نظري وكاربردي را يكجا در اختيار خوانندگان قرار مي دهد و مولفان اين مجموعه همه از استادان علوم پرورشي ، روانشناسي  و رشته هاي مرتبط ديگرهستند.

کد مطلب 328377

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