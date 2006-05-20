به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، حسن ويرايودا وزير امور خارجه اندونزي پيش از ديداربا كاندوليزا رايس همتاي آمريكايي خود در واشنگتن درهمايش اجتماعي اندونزي و آمريكا گفت: " تيم فعلي مذاكره كننده يعني ايران و سه كشور اروپايي آلمان،فرانسه و انگليس بايد گسترش يابد و شامل ديگر اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل و كشورهاي در حال توسعه عضو ان پي تي باشد."
وي افزود كه "برخي از كشورهاي در حال توسعه عضو ان پي تي به فعاليتهاي هسته اي خود بسيار پايبند هستند و ممكن است به روند يافتن يك راه حل مسالمت آميز (براي مسئله هسته اي ايران)بپيوندند."
وزير امور خارجه اندونزي همچنين تصريح كرد كه " كشورهايي مانند اندونزي و آفريقاي جنوبي همچنين تلاشهاي مهمي را در اين روند انجام داده اند ."
سه كشور فرانسه ، آلمان و انگليس پيش نويس پيشنهادهاي به اصطلاح سخاوتمندانه خود را براي ارائه به ايران آماده كرده اند كه در نشست روز چهارشنبه گروه 5+1 در لندن مورد بررسي قرارخواهد گرفت .
در اين پيش نويس كه ازايران مي خواهد برنامه صلح آميز هسته اي خود را كنار بگذارد ، احداث چندين راكتور آب سبك به تهران پيشنهاد شده است .
پيش از ديدار وزير خارجه اين كشور با رايس؛
اندونزي افزايش كشورهاي مذاكره كننده با ايران را خواستار شد
اندونزي روز گذشته خواهان افزايش اعضاي تيم مذاكره كننده بين المللي هسته اي با ايران به منظور حل موضوع هسته اي اين كشور شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، حسن ويرايودا وزير امور خارجه اندونزي پيش از ديداربا كاندوليزا رايس همتاي آمريكايي خود در واشنگتن درهمايش اجتماعي اندونزي و آمريكا گفت: " تيم فعلي مذاكره كننده يعني ايران و سه كشور اروپايي آلمان،فرانسه و انگليس بايد گسترش يابد و شامل ديگر اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل و كشورهاي در حال توسعه عضو ان پي تي باشد."
نظر شما