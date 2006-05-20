اختلاف نظرهاي آمريكا و اروپا در مورد ايران هر روز بيشتر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه نوشت: درحالي كه واشنگتن اصرار مي كند كشورهاي اروپايي بايد در پيشنهادهاي هسته اي خود به تهران برخي بندهاي ويژه را بگنجاند، آمريكا و اروپا در مذاكرات در مورد برنامه هسته اي ايران داراي اختلاف نظرهاي شديدي شده اند.

نيويورك تايمز به نقل از ديپلماتهايي از هر دو طرف و همچنين برخي از منابع رسمي،گزارش داد: دولت بوش همچنين بر اين مسئله نيز تاكيد دارد كه چنانچه شركتهاي اروپايي با ايران معاملاتي را انجام دهند، بايد مورد تنبيه قرار گيرند.

اين روزنامه نوشت :عدم توافق در مذاكرات ممكن است سبب شود در مورد مسائل هسته اي با ايران هيچ توافقي به عمل نيايد.



ديپلماتها همچنين به نيويورك تايمزگفتند كه آمريكا و روسيه هنوز در مورد اعمال تحريم بر ضد ايران در صورت عدم توقف برنامه هاي هسته اي توافق ندارند.

ديپلماتهاي آمريكايي و همچنين اروپايي به نيويورك تايمز اعلام كردند پيشنهاد اروپايي ها در مورد برنامه هاي هسته اي ايران هم اكنون در آمريكا و به طور اختصاصي از سوي كاندوليزا رايس وزير امور خارجه در حال بررسي است.

يكي از منابع ارشد دولت آمريكا نيز تاكيد كرد: واشنگتن هنوز در حال بررسي پيشنهاد اروپا به ايران است و در مورد آن اظهار نظر قطعي خود را اعلام نكرده است.

نيويورك تايمز نوشت: اين در حالي است كه قرار بود نمايندگاني از اروپا و آمريكا روز جمعه در لندن ديدار و درباره اختلاف نظرهاي خود گفتگو كنند، اما از آنجايي كه اختلاف نظرها به شدت زياد است، اين جلسه لغو و فعلا به هفته آينده موكول شده است.