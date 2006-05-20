نامه كروبي به آيت الله جنتي فعاليت زود هنگام انتخاباتي است/ از عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري كاملا دفاع مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، عباسعلي كدخدايي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران تصريح كرد: نامه كروبي فاقد ارزش پاسخگويي است و آيت الله جنتي انشاء الله به آن جواب نخواهند داد.

وي همچنين متذكر شد: نامه دكتر احمدي نژاد به رئيس جمهور آمريكا، كنش مثبت در عرصه ديپلماسي به حساب آمده و آثار خوبي در روابط بين الملل خواهد داشت.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درخصوص لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراها كه در صورت تصويب نهايي از سوي مجلس شوراي اسلامي، بر اساس يكي از بندهاي آن امر نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به كميسيون نظارت بر انتخابات واگذار مي شود، اظهار داشت: درباره نظارت بر انتخابات شوراها ابتدا طرحي مطرح شد كه نظارت برانتخابات را به طور كلي برعهده شوراي نگهبان قرار مي داد اما خوشبختانه تا كنون در دستور كار قرار نگرفته است.

كدخدايي افزود: به اعتقاد ما اين طرح پيشنهادي با مختصاتي كه مطرح شد مغاير با قانون اساسي است و ما بارها اعلام كرديم كه از آن استقبال نكرده و تمايل چنداني به ورود در نظارت بر انتخابات شوراها نداريم و آن را به مصلحت نمي دانيم و قطعا پاسخ ما به آن منفي است.

وي ادامه داد: در لايحه اي كه دولت در هفته گذشته ارائه داد و يك فوريت آن تصويب شد، بحث واگذاري كامل نظارت به شوراي نگهبان مطرح نشده و در آن از شورا خواسته شده نمايندگاني را براي حضور در كميسيون نظارت بر انتخابات معرفي كند كه اين موضوع قابل بحث است و نظر قطعي خود را بعد از دريافت مصوبه اعلام مي كنيم.

خبرنگاري سئوال كرد شوراي نگهبان لايحه بودجه 1385 كل كشور را همزمان با مجلس مورد بررسي قرار داد آيا احتمال دارد كه لايحه مذكور( لايحه اصلاح قانون انتخابات شوراها) نيز به صورت همزمان در شورا و مجلس مورد بررسي قرار گيرد كه كدخدايي پاسخ داد: لايحه بودجه به دليل اهميت كار و دوگانگي كمتر بين دولت و مجلس و بر اساس ضرورت استفاده حداكثري از زمان به صورت همزمان بررسي شد.

وي افزود: اين مسئله به مفهوم آن نيست كه نظر نهايي شوراي نگهبان براساس متن لايحه باشد بلكه نظر ما بر اساس مصوبات مجلس است، اما در باره لايحه مربوط به شوراها ضرورتي به بررسي همزمان مجلس و شوراي نگهبان نيست.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال همين خبرنگار كه پرسيد آيا حضور يك مقام قضايي در كميسيون نظارت بر انتخابات سابقه دارد، متذكر شد: اين كار در برخي انتخابات شوراها و خبرگان سابقه داشته و مقامات قضايي در كميسيون تبليغات انتخابات حضور داشته اند .

كدخدايي افزود: درگذشته شاهد حضور مسئولان قضايي در امر نظارت بر انتخابات نيز بوديم و حضور يك مقام قضايي در كميسيون انتخابات را امري مثبت و كمك كننده به روند برگزاري سالم تر انتخابات مي دانيم.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار "مهر" در خصوص تقويم انتخاباتي مجلس خبرگان رهبري هم اظهار داشت: تا كنون شوراي نظارت برانتخابات تشكيل نشده اما تقويم انتخاباتي در اين زمينه تدوين شده است .

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: براساس اين تقويم در فاصله اول تا 20 خرداد "شوراي نظارت بر انتخابات" شكل مي گيرد و ساير كارها طبق تقويم پيگيري مي شود و انتخابات نيز در موعد مقرر كه 26 آبان ماه اعلام شده برگزار مي شود.

خبرنگاري سئوال كرد آيا امكان دارد در بررسي صلاحيت نامزدهاي خبرگان معيارهاي جديدي در نظر گرفته شود؛ اين خبرنگار مشخصا در رابطه با معياري سئوال كرد كه براساس آن زنان نيز بتوانند نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبري شوند اما كدخدايي پاسخ داد: تا كنون نيز منع قانوني براي حضور خانم ها در انتخابات خبرگان نبوده و در انتخابات گذشته خانم ها نيز شركت داشته اند.

وي همچنين در پاسخ به سئوال همان خبرنگار در خصوص آمار مصوباتي كه از مجلس به شوراي نگهبان قانون اساسي ارجاع و از سوي اين شورا رد يا پذيرفته شد، گفت: همزمان با سالروز تشكيل شوراي نگهبان قانون اساسي كه 25 تيرماه است گزارشي كامل از فعاليت ها و مصوبات شورا به صورت مكتوب در اختيار خبرنگاران قرار خواهد داد.

خبرنگاري گفت كه نمايندگان مجلس معتقدند كه براساس اصل 84 قانون اساسي در اظهار نظرها آزادند و همچنين مي تواند از ابزارهاي نظارتي خود استفاده نمايند اما معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور در نامه اي كه به رئيس مجلس نوشت، به استناد نظر شوراي نگهبان تذكرات نمايندگان را بر خلاف اصل 57 قانون اساسي دانست. وي سئوال كرد آيا اين نظرمعاون رئيس جمهور درست است و شوراي نگهبان آنرا تاييد مي كند كه كدخدايي پاسخ داد: تا كنون چنين مسئله اي را نشنيدم و نظر شوراي نگهبان اين نيست كه تذكر و طرح سئوال از سوي نمايندگان خلاف قانون اساسي باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد تذكر، سئوال و استيضاح از ابزار نظارتي مجلس شوراي اسلامي است و چنانچه نمايندگان ملت درچارچوب قانون اساسي و قوانين عادي از آنها استفاده نمايند با قوانين كشور مغايرت ندارد.

خبرنگاري از كدخدايي سئوال كرد پس از طرح بحث واگذاري نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان برخي اصلاح طلبان به هراس افتاده و ابراز نگراني كردند، آيا اين مسئله به عملكرد گذشته شوراي نگهبان باز مي گردد كه وي پاسخ داد: ما از عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و همچنين نهمين دوره رياست جمهوري كاملا دفاع مي كنيم.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: آنچه شما از آن به عنوان هراس ياد كرديد بيشتر توهم هراس است كه مطرح مي شود.

وي در عين حال خاطر نشان كرد: اگر شوراي نگهبان تاكيد دارد مايل به ورود در كار نظارت بر انتخابات شوراها نيست به خاطر مسائل سياسي ويا مباحثي كه مطرح كرده ايد ، نيست بلكه ما سازوكار اجرايي نداريم و از اين جهت براي نظارت ما بر انتخابات شوراها منع قانوني وجود دارد.

وي همچنين در خصوص حضور يكي از اعضاي شوراي شهر تهران در كابينه احمدي نژاد و در مقام دبيري دولت گفت: اين موضوع به شوراي نگهبان ربطي ندارد و مقامات اجرايي بايد در خصوص آن نظر دهند؛ چرا كه ما مسئول اجرايي قانون نيستيم واگر تخلفي از مصوبات مجلس كه ما آن را تاييد مي كنيم صورت گيرد سازمان ها و نهادهاي ناظر بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.

خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص عضويت كشورمان در دادگاه لاهه، تجارت جهاني و برخي كنسرسيوم ها سئوال كرد كه كدخدايي تصريح كرد: موضوعات را نبايد خلط كرد؛ موضوع تجارت جهاني داوري است و ما در اين زمينه مشكلي نداريم و شورا در موارد صرف داوري اظهار نظر خاصي ندارد.

وي افزود: فقهاي شوراي نگهبان رجوع به حكام غير مسلمان را خلاف شرع مي داند و اين شورا نسبت به اين مسئله نظر منفي داشته و راه حل آن بايد توسط نهادهاي ديگر پيگيري شود. در خصوص كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز با محتواي آن مشكلي نداشتيم ولي در اينجا نيز بحث رجوع به حكام غير مسلمان بود كه نظر ما پيشتر اعلام شد.

اين گزارش مي افزايد؛ سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي در آغاز نشست امروز خود با خبرنگاران مصوبات اخير اين شورا را تشريح كرد

كدخدايي همچنين در سخنان مقدماتي خود با ابراز تاسف شديد از بروز حادثه تروريستي در جاده كرمان - بم ابراز اميدواري كرد مسئولان امنيتي و انتظامي با برخورد قاطع با اشرار امنيت را در همه مناطق مرزي كشور حاكم نمايند.

وي گفت: اين حوادث ثمره هماهنگي قدرتهاي بيگانه براي وارد كردن فشار به ايران در جهت پذيرش مطالبات غير منطقي آنها از سوي مسئولان جمهوري اسلامي است و دست عوامل خارجي در آنها به وضوح مشاهده مي شود.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: برخي تصور مي كنند بروز اين حوادث ناشي از خلاء قانوني است اما به اعتقاد بنده ما قوانين خوبي در اين زمينه داريم اما مبارزه با نا امني بيشتر نيازمند همت مسئولان اجرايي و قضايي در اجراي قوانين فعلي است و خوشبختانه وزير كشور نيز اخيرا بر هماهنگي بيشتر ميان دستگاه هاي مسئول تاكيد كرده اند.

كدخدايي در خاتمه متذكر شد چنانچه براي تقويت تامين امنيت كشور نياز به قوانين جديد باشد مجلس شوراي اسلامي حاضر در اسرع وقت و با دقت قوانين را در اين خصوص تصويب كنند و ما نيز آماده ايم در باره اين قوانين در اسرع وقت اظهار نظر نماييم.