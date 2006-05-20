اظهار نظر شوراي نگهبان به 9 استفساريه ديوان عدالت اداري و يك مصوبه مجلس

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"؛ كدخدايي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران اعلام كرد: شوراي نگهبان پس از بررسي نامه‌ ديوان عدالت اداري در مورد موضوع ماده 39 آيين‌ نامه‌ تقاضا و اشتراك تلفن ثابت، نامه مربوط به موضوع ماده 16 تصويب‌ نامه مورخ 22 اسفند ماه سال 1380 هيات وزيران، نامه درباره‌ موضوع ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري، نامه‌ مربوط به موضوع بخشنامه دهم مهر ماه سال 1363 سازمان امور اداري و استخدامي كشور سابق، نامه درباره موضوع مصوبه 19 دي ماه سال 1383 شوراي اسلامي شهر آباده و نامه مربوط به موضوع بند 3 و 4 دستورالعمل تشخيص خدمت برجسته، اين بخشنامه‌ها و آيين ‌نامه‌ها را مغاير با موازين شرع تشخيص نداد.

وي افزود: همچنين لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مصوب 6 ارديبهشت 85 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 20/2/1385 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با عنايت به ماده (2) كه اشاره به ضمائم (1) و (2) اين موافقتنامه دارد و از آنجا كه اين ضمائم پيوستن متن مصوبه نمي باشد، پس از وصول ضمائم مزبور اظهار نظر خواهد شد.

سخنگوي شوراي نگهبان، ادامه داد: اين شورا همچنين بخشنامه‌ 27 مرداد ماه سال 1371 صادره از سوي شركت پشتيباني و امور دام وزارت جهاد كشاورزي مربوط به خريداران دام مرغي را بررسي كرد و عنوان شد اگر معامله قطعي واقع شود خريداران علاوه بر آن ثمن، بدهي ديگري ندارد و اخذ هرگونه وجه خلاف موازين شرع تشخيص داده شده و اگر اختلافي وجود داشت موضوع به محاكمه صالح ارجاع شود.

كدخدايي ادامه داد: شوراي نگهبان پس از بررسي موضوع دستورالعمل‌ هاي مورخ 26 خرداد سال 1381 و دوم دي ماه سال 1382 معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي كاميون‌هايي كه وزارت نفت به مدت 10 سال به برخي افراد ارائه و آنها بعد از 10 سال مي ‌توانستند پلاك دولتي را به شخصي انتقال دهند، مانع ايجاد كرده بود را در اطلاق بند دوم اين دستورالعمل، نسبت به موارد تغيير كاربري مجاز قانوني خلاف موازين شرع تشخيص داد.

قائم مقام شوراي نگهبان تصريح كرد: شوراي نگهبان موضوع بخشنامه‌ 29 فروردين سال 1371 شوراي عالي فني سازمان بيمه خدمات درماني، از اين نظر كه مدت شش ماه را شرط پذيرش اسناد هزينه‌ي خسارت متفرقه توسط سازمان بيمه خدمات درماني قرار داده است، خلاف موازين شرع ندانست.

وي افزود: شورا بخشنامه‌ ششم بهمن ماه 1381 دبير شوراي عالي بيمه خدمات درماني را بررسي كرد و در مورد اين بخشنامه‌ كه مانع پرداخت خسارت‌هاي متفرقه به جزء در موارد اورژانسي و استثنايي شده است، آن را خلاف موازين شرع تشخيص نداد و در صورت اختلاف بر اورژانسي بودن بايد به كارشناسانه مربوطه مراجعه شود.