24 ميليارد و 700 ميليون ريال به مساجد شهري و روستايي كشور كمك شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين اقدام سازمان اوقاف و امور خيريه به منظور تكميل و بازسازي مساجد روستاها و شهرهاي زير يكصد هزار نفر در 30 استان كشور انجام شده است.

همچنين مساعدت مالي اوقاف به تناسب تعداد مساجد هر استان و در پاسخ به تقاضاي مساجد در قالب طرح ساماندهي و عمران مساجد انجام شده است.

اين مبلغ به تعداد 2 هزار و 995 باب مساجد متقاضي كمك پرداخت شده است.

همچنين علاوه بر مبلغ فوق ، مبالغي نيز از اعتبارات استاني به مساجد شهري و روستايي مساعدت شده است كه كمك اين سازمان به مساجد كشور در سال جاري به 5 برابر افزايش خواهد يافت.