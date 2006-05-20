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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۰۷

/ از سوي سازمان اوقاف و امور خيريه /

24 ميليارد و 700 ميليون ريال به مساجد شهري و روستايي كشور كمك شد

24 ميليارد و 700 ميليون ريال به مساجد شهري و روستايي كشور كمك شد

سازمان اوقاف و امور خيريه در راستاي كمك به مساجد روستايي و شهري كشور از محل اعتبار ملي ، طي سال گذشته مبلغ 24 ميليارد و 700 ميليون ريال كمك كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين اقدام سازمان اوقاف و امور خيريه به منظور تكميل و بازسازي مساجد روستاها و شهرهاي زير يكصد هزار نفر در 30 استان كشور انجام شده است.

همچنين مساعدت مالي اوقاف به تناسب تعداد مساجد هر استان و در پاسخ به تقاضاي مساجد در قالب طرح ساماندهي و عمران مساجد انجام شده است.

اين مبلغ به تعداد 2 هزار و 995 باب مساجد متقاضي كمك پرداخت شده است.

همچنين علاوه بر مبلغ فوق ، مبالغي نيز از اعتبارات استاني به مساجد شهري و روستايي مساعدت شده است كه كمك اين سازمان به مساجد كشور در سال جاري به 5 برابر افزايش خواهد يافت.

کد مطلب 328386

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