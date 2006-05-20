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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۱۰

فردا در كميسيون آموزش و تحقيقات ؛

گزارش نهايي تحقيق و تفحص از آزمون دستياري ارائه مي شود

گزارش نهايي تحقيق و تفحص از آزمون دستياري ارائه مي شود

گزارش نهايي تحقيق و تفحص از آزمون دستياري در جلسه بعدازظهر يكشنبه 31 ارديبهشت ماه در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.

دكتر "ابراهيم كارخانه اي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين خبر افزود: گزارش نهايي تحقيق و تفحص آزمون دستياري با حضور قاضي و بازپرس پرونده در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.

به گزارش مهر، وزير بهداشت چندي پيش در خصوص تخلفات آزمون دستياري گفت: تخلفات آزمون دستياري از دو جهت مورد بررسي قرار مي گيرد كه طي آن قوه قضاييه به صورت قضايي به بررسي موضوع اقدام مي كند و وزارت بهداشت نيز از جهتي كه اين تخلف در يك آزمون ملي صورت گرفته است آن را بررسي مي كند.

وي يادآور شد: مجلس شوراي اسلامي در تير ماه جهت نظام بخشيدن به رسيدگي تخلفات آزمون ها قانوني را ايجاد كرده است كه شامل رسيدگي به اين تخلفات در دو هيات بدوي و تجديدنظر مي شود. هيات بدوي تشكيل شده و هيات تجديدنظر هم كه به عنوان يك شوراي بين بخشي فعاليت مي كند در حال رسيدگي است.

کد مطلب 328387

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