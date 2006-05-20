عمليات توزين سكوهاي بهرگانسر در يارد قائم خرمشهر انجام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير پروژه بهرگانسر در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي گفت: عمليات توزين سكوها آخرين مراحل كاري قبل از عمليات بارگيري و حمل و نصب است كه بايد جهت بكارگيري جرثقيل مناسب در عمليات نصب وزن دقيق سكوها مشخص شود.

يوسف زاهد با اعلام اين مطلب كه سكوي بهرگانسر داراي دو سكوي PP و LQ مي باشد، افزود: در نتيجه اين توزين سكوي PP به وزن 2340 تن و سكوي LQ به وزن 1250 تن مي باشد.

زاهد افزود: عمليات بارگيري پايه ها و سكوهاي بهرگانسر با وزن مجموع 7 هزار تن انجام خواهد شد كه به تفكيك شامل سكوي PP و LQ و بقيه شامل پايه ها و سكوهاي سرچاهي است.

مدير پروژه بهرگانسر در اين شركت ضمن اعلام اين مطلب كه كار طراحي مهندسي پروژه توسط مهندسين مشاور داخلي و نظارت مستقيم تيم مهندسي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران انجام شده است، گفت: عمليات بارگيري و حمل و نصب سكوها در دريا نيز با استفاده از نيروها و امكانات اين شركت (جز استفاده از شناورهاي جرثقيل دار سنگين خارجي در شرايط محدود) در آينده نزديك انجام خواهد شد.