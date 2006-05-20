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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۲۹

شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران:

عمليات توزين سكوهاي بهرگانسر در يارد قائم خرمشهر انجام شد

عمليات توزين سكوهاي بهرگانسر با استفاده از 12 دستگاه جك هيدروليكي در يارد قائم خرمشهر اين شركت ايران انجام شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير پروژه بهرگانسر در شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي گفت: عمليات توزين سكوها آخرين مراحل كاري قبل از عمليات بارگيري و حمل و نصب است كه بايد جهت بكارگيري جرثقيل مناسب در عمليات نصب وزن دقيق سكوها مشخص شود.

يوسف زاهد با اعلام اين مطلب كه سكوي بهرگانسر داراي دو سكوي PP و LQ مي باشد، افزود: در نتيجه اين توزين سكوي  PP به وزن 2340 تن و سكوي  LQ به وزن 1250 تن مي باشد.

زاهد افزود: عمليات بارگيري پايه ها و سكوهاي بهرگانسر با وزن مجموع 7 هزار تن انجام خواهد شد كه به تفكيك شامل سكوي PP و LQ و بقيه شامل پايه ها و سكوهاي سرچاهي است.

مدير پروژه بهرگانسر در اين شركت ضمن اعلام اين مطلب كه كار طراحي مهندسي پروژه توسط مهندسين مشاور داخلي و نظارت مستقيم تيم مهندسي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران انجام شده است، گفت: عمليات بارگيري و حمل و نصب سكوها در دريا نيز با استفاده از نيروها و امكانات اين شركت (جز استفاده از شناورهاي جرثقيل دار سنگين خارجي در شرايط محدود) در آينده نزديك انجام خواهد شد.

 

کد مطلب 328393

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