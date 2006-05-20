هفتمين كنگره ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، اين همايش توسط كميته پژوهشي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي و معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي شود. پيش از اين اعلام شده بود كه اين كنگره در 3 تا 5 خردادماه جاري برگزار مي شود.

همچنين در خصوص نحوه ثبت نام در كارگاه هاي اين كنگره، پذيرش دانشجو متناسب با ظرفيت اعلام شده و بر اساس اولويت زماني در نام نويسي صورت مي گيرد و هر دانشجو فقط مي تواند در يك كارگاه شركت كند.

كارگاه هايي كه در هفتمين كنگره ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور ارائه مي شود شامل آشنايي با كاربردهاي Stem cells و demonstration عملي استخراج و كشف سلول هاي بنيادي، بررسي اثرات داروها با استفاده از isolated organ بر روي ايلئوم خوكچه هندي، بررسي ساختار سه بعدي پروتئين، بيوانفورماتيك – همترازي جفت وار و چند گانه، كار با حيوانات آزمايشگاهي و آموزش جداسازي سلول جانوري، بيوانفورماتيك – پايگاه داده ها / جستجو و ژنوم، ليزر در دندانپزشكي و نخستين كارگاه دانشجويي اخلاق در پزشكي است.