برخي از زندانيان گوانتانامو هيچ ارتباطي با تروريسم ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، دولت آمريكا ادعا كرده است كه اين افراد آماده آزادي از اين زندان هستند .

در واقع از زمان افتتاح اين زندان در اوايل سال 2002، ثابت شده است كه حدود 38 نفر از بازداشت شدگان، يعني 5 درصد از مجموع 759 نفر " مبارزان دشمن" نبوده اند.

يكي از اين افراد يك پناهنده ازبك است كه درمي 2002 توسط افرادي كه وي به اشتباه فكر مي كرد، به او پناه داده باشند ، به نظاميان آمريكايي در مقابل 5 هزار دلار فروخته شد. وي يك ماه پس از آن، بيگناه شناخته شد، اما هنوز در بازداشت به سر مي برد.

"كريستوفر مور" يكي از وكلاي دادگستري در نيويورك گفت:" اين پناهنده ازبك به خاطر آنكه در زمان اشتباهي در مكان اشتباهي حضور داشته، چهار سال اززندگي خود را از دست داده است."

كميسيون مبارزه با شكنجه سازمان ملل متحد روز جمعه از آمريكا خواست تا تدابير قاطعانه اي را براي برچيدن انواع شكنجه اي كه نظاميان اين كشوردر افغانستان و عراق اعمال مي كنند، اتخاذ كند.

اين كميسيون در گزارش خود همچنين خواستار افشاي مراكز بازداشت سري شده است كه مظنونان مسائل تروريستي در آن در نگهداري مي شوند.

آمريكا ازچهار سال پيش در گوانتانامو،صدها تن را با ادعاي ارتباط با القاعده و بدون هيچ نظارت بين ‌المللي و محاكمه بازداشت كرده است.

جامعه بين المللي پس از انتشار گزارش كارشناسان حقوق بشرسازمان ملل كه خواهان تعطيلي هر چه سريعتر گوانتانامو شده است، فشارهاي خود بر آمريكا را افزايش داده است .

اين در حالي است كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درخواستهاي فراوان جامعه بين المللي براي تعطيلي اين بازداشتگاه غير قانوني را رد كرده است، از سوي ديگر اسنادي فاش شده است كه نشان مي دهد اكثر زندانيان موجود درگوانتانامو درهيچ جنگي عليه آمريكا و متحدانش شركت نكرده اند، و در حقيقت بدون هرگونه اتهامي در اين بازداشتگاه مخوف به سر مي برند.