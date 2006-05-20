ايران ساختار مناسبي براي بهره برداري از منابع گازي خود ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، نرسي قربان امروز در همايش كنفرانس ملي نفت ، گاز و انرژي در افق 1404 كه امروز آغاز شد، گفت : ذخاير گاز ايران بين 27 تا 29 تريليون متر مكعب است كه 15 تا 16 درصد ذخاير گاز جهان است .

وي گفت : علي رغم اينكه ذخاير گاز ايران در مقايسه باديگر توليد كنندگان بسيار بيشتر است به گونه اي كه هم اكنون كشوري همانند انگلستان با يك چهلم ذخاير ايران به اندازه ايران گاز توليد مي كند و يا كشوري همانند روسيه 5/6 برابر ايران گاز توليد مي كند اين درحالي است كه هم اكنون ايران با حجم ذخاير بسيار بالا 500 ميليارد متر مكعب گاز توليد مي كند .

وي اضافه كرد : گاز ايران جوابگوي نيازهاي ايران تا 45 سال آينده است اما بسياري از كارشناسان مطرح مي كنند كه ايران بايد گاز خود را پنهان كرده و براي آينده نگه دارد اما به اعتقاد من اين گفته اصلا درست نيست چرا كه معلوم نيست ارتقا تكنولوژي به كجا مي رود .

وي افزود : درنتيجه ادعاي اين موضوع كه ايران گاز ندارد درست نيست بلكه بايد گفته شود كه ايران توانايي استفاده از ذخاير خود را ندارد و علت آن نيز عدم برنامه ريزي صحيح براي استفاده از اين ذخاير است .

قربان تصريح كرد : مسئله ديگر اين است كه اگر روند مصرف گاز را به صورت بلندمت بنگريم مي بينيم كه كه از سال 2001 تا 2030 يا همان سال 1410 ميزان مصرف گاز ايران به 6 تريليون متر مكعب افزايش مي يابد .

وي افزود : ميزان تزريق گاز به ميادين نقتي براي حفظ توليد نيز 2 تريليون مترمكعب مي شود كه بدين ترتيب مي توان گفت كه ايران با 40 درصد از ذخاير خود مي تواند به تمام نيازها پاسخگو باشد .

اين كارشناس بازار نفت اضافه كرد : ايران از توان بالايي از صادرات گاز برخوردار است اما نبايد گاز خود را خام بفروشد چرا كه امرزه مايعات گازي مهمترين محصول گاز محسوب مي شود .

وي درباره قيمت گذاري گاز در ايران گفت : مهمترين سوالي كه درباره قيمت گاز مطرح مي شود اين است كه آيا بايد قيمت گاز در عسلويه با قيمت گاز در اردبيل يكي باشد .

وي اضافه كرد : تا سال گذشته هر متر مكعب گاز به بخش صنايع 6/2 سنت براي هر متر مكعب به فروش مي رسيد .

به گفته وي ، در صادرات نيز قيمت براساس چانه زني تعيين مي شود يعني كشور فروشنده بر سر قيمت با خريدار چانه زني مي كند كه اين امر نيز در ايران برعكس است چرا كه درتنها پروژه صادراتي گاز ايران ، تركيه است كه براي قيمت گاز ايران چانه زني مي كند .

اين كارشناس درباره قيمت بين المللي گاز نيز گفت : تعيين يك قيمت بين المللي براي گاز نه علمي است نه عملي چرا كه گاز مانند نفت نيست كه بتوان آن را با در نظر گرفتن نوع آن چند دلار پايين و بالا عرضه كرد.

وي افزود : گاز قيمت منطقه اي دارد نه بين المللي و براي فروش آن نيز قراردادهاي بلندمدت منعقد مي شود و دوطرف مي توانند چند سال بعد نسبت به تغيير بعضي ازمفاد آن با مذاكره اقدام كنند .

قربان گفت : ايران هم اكنون هر متر مكعب گاز را در قرارداد كرسنت 7/1 سنت و به تركيه نيز 7 سنت فروخته و از تركمنستان نيز 4 سنت وارد مي كند درنتيجه اينجاست كه مي توان گفت كه قيمت گاز بين المللي نيست و بايد از ديدگاه ديگري نسبت به اين موضوع نگريست .

وي افزود : امروزه ثابت شده است كه صنعت گاز وقتي اقتصادي است كه مايعات گازي آن درميان باشد چرا كه از ارزش بسيار بالايي برخوردار است به عبارت ديگر اصل صنعت گاز بر مايعات گازي آن استوار است وبدين ترتيب بايد گفت هر چه قطر بيشتر از پارس جنوبي گاز توليد كند ميزان درآمدهاي اين كشور از مايعات گازي نيز بالاتر خواهد بود .

وي تصريح كرد : قيمت گاز در ايران به دليل پرداخت سوبسيد بسيار غير واقعي است وبايد به سوي واقعي شدن گام بردارد و نكته مهم اين است كه آيا گازي كه در عسلويه براي توليد آن 50 سنت يا 5/1 سنت هزينه مي شود آيا بايد در نقطه اي ديگر از اين كشور پهناور و با احداث خط لوله به طول چند هزاركيلومتر به همين قيمت به فروش رسد .

قربان گفت : به عبارت ديگر ، درقيمت گذاري گاز بايد فاصله تا محل مصرف موثر باشد يعني براي هر يك هزاركيلومتر بايد 2سنت در هر متر مكعب هزينه شود .

اين كارشناس اضافه كرد : براي تشويق سرمايه گذاري در صنعت گاز نيز بايد مزيت هاي نسبي در نظر گرفته شود .

وي درباره قيمت گاز صادراتي ايران با قيمت گاز قابل عرضه در داخل كشور گفت : اگر قيمت گاز صادراتي ما با قيمت گازي كه در ايران عرضه مي شود يكي باشد در آن صورت صنعت گاز ما ديگر از مزيت نسبي برخوردار نخواهد بود و بدين صورت بايد بگوييم كه ايران قصد توسعه كشور هند و تركيه را دارد .