جریمه های رانندگی باید ۵ برابر شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر ، سردار محمد رویانیان امروز در اولین همایش تخصصی یگانهای راهور و پلیس راه ناجا ، گفت: به عنوان مثال تخلف سرعت غیر مجار که اصلی ترین عامل تصادفات در کشور است حداقل باید ۵ برابر میزان فعلی معادل ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

وی از تدوین طرح جامع افزایش انضباط اجتماعی و کاهش تصادفات در کشور در سال جاری خبر داد و گفت: سالانه ۶هزار میلیارد تومان هزینه تصادفات رانندگی در کشور است. در حالی که اگر مبلغ جریمه ها افزایش یابد میزان تخلفات تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

رویانیان اضافه کرد: البته لازم است در کنار افزایش جریمه ها ، نحوه جریمه کردن را نیز تغییر دهیم. به طوری که افسران راهنمایی و رانندگی در مرحله اول به ارشاد و راهنمایی پرداخته و صدور برگ جریمه آخرین اقدام باشد.

وی تصریح کرد: لازم است جریمه کردن در راهنمایی و رانندگی شکل نظامند ، حرفه ای و دلسوزانه به خود بگیرد و به عنوان آخرین راهکار به کار رود.

معاون راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به ۲۸هزار کشته تصادفات رانندگی در سال که ۷۰ درصد آنان نان آوران خانه هستند ، اظهار داشت: اگر پلیس بر افزایش نرخ جریمه های رانندگی تاکید دارد فقط به خاطر سلامت جامعه بوده و قصد افزایش درآمد در میان نیست.

وی اظهار داشت: معتقدیم دولت و مجلس باید مبلغ جریمه ها را آنقدر بالا ببرد که باز دارنده تخلفات باشد.

رویانیان گفت: در حال حاضر میزان سفرهای جاده ای کشور ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت آنها انجام می شود و این در حالی است که اکثر این راهها از استاندارد و ایمنی لازم نیز برخوردار نیست.

وی تصریح کرد: در صورت نصب دو سیستم abs و ایربک روی خودروهای ایرانی می توان درصد قابل توجهی از تصادفات را کاهش داد اما متاسفانه به دلیل هزینه بر بودن ، شرکت های خودروساز حاضر به قبول این کار نبوده و مردم نیز توانایی این کار را ندارند.

معاون راهنمایی و رانندگی ناجا همچنین اعلام کرد: کارخانجات تولید کننده موتور سیکلت در صورتی که موتورهای تولیدی خود را بیمه شخص ثالث نکنند راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری این خودروها خودداری خواهد کرد.

رویانیان با بیان اینکه بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی میزان رشد کشته های تصادفات در ایران طی ۱۵سال آینده ۸۰درصد افزایش خواهد یافت ، ادامه داد: در حال حاضر ۵۰ درصد مرگ و میرها در حین تصادف به دلیل اقدامات قبل از تصادف و ۵۰ درصد دیگر شامل ایمنی خودرو ، تجهیزات پلیس و بی احتیاطی رانندگان و۵۰ درصد نیز مربوط به امداد نجات است که خوشبختانه در نوروز امسال افزایش حضور نیروهای اورژانس در جاده ها موجب کاهش ۳۵ درصدی کشته های جاده ای شد.

وی با اشاره به احداث ۱۵۰ پاسگاه پلیس راه در جاده های کشور طی سال جاری گفت: خودروهای مدل ۸۲ در صورتی که تا پایان خرداد سال جاری نسبت به تعویض پلاک اقدام نکنند تابستان امسال حق تردد در جاده های کشور را نخواهند داشت.

رویانیان درباره اظهارات متفاوت مبنی بر اینکه ترافیک تهران متولی خاصی ندارد ، یادآور شد: ما نیز این امر را قبول داریم اما خود را مسئول می دانیم و شهرداری و سایر سازمان های ذی ربط نیز باید در این زمینه مسئولیت پذیری را قبول کنند.