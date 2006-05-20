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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۲۳

اركستر سمفونيك ملي راديو اوكراين نغمه صلح را در تهران اجرا مي كند

اركستر سمفونيك ملي راديو اوكراين نغمه صلح را در تهران اجرا مي كند

سمفوني " نغمه صلح "ساخته شهريار كهن زاد و قطعاتي از چايكوفسكي ، برامس و چكناوريان با همكاري اركستر سمفونيك ملي راديو اوكراين در تالار بزرگ كشور از سوم خرداد به مدت 10 شب اجرا مي شود .

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، حدود 90نفر از اعضاي اركستر سمفونيك ملي راديو اوكراين براي اجراي سمفوني نغمه صلح وارد ايران خواهند شد تا به رهبري لوريس چكناوريان و همكاري گروه كر نوري به رهبري عليرضا شفقي نژاد از تاريخ 3 الي12خرداد اين اثر با كلام را به اجرا بگذارند .

شهريار كهن زاد -خالق سمفوني نغمه هاي صلح-در گفتگو با خبرنگار موسيقي مهر درباره اين سمفوني، اظهار داشت :" نغمه هاي صلح " حدود دوسال پيش با همكاري اركستر سمفونيك ارمنستان در تهران اجرا شد كه اين بار در سطحي بالاتر و با همكاري قريب به140 نفر از نوازنده هاي اكرايني و گروه كر نوري به مرحله اجرا مي رسد .

وي معتقد است نغمه هاي صلح اولين سمفوني با كلام است كه به دو زبان فارسي و انگليسي در ايران ساخته شده است .

كهن زاد در خصوص چگونگي ساخت و محتواي اين اثر، گفت :  نغمه هاي صلح همان گونه كه از عنوانش برمي آيد اثري است در ستايش و تبليغ صلح . تجربه تلخ جنگ ميان ايران و عراق سبب شد تا در اقدامي براي فراگير كردن صلح اين سمفوني را بسازم .  

عليرضا شفقي نژاد - رهبر گروه كر نوري - نيزدرباره اين برنامه ،گفت : عمده حضورما در اين برنامه اجراي مارش ايران ساخته چكناوريان است.

وي در خصوص همكاري دراجراي" نغمه هاي صلح "، افزود : اين سمفوني بيشتر روي كلام آقاي كهن زاد و اركستر استوار است . ما تمرين هاي داخلي خود را انجام داده ايم و منتظر ورود اركستر اوكراين هستيم تا تمرين هاي اصلي را هم انجام بدهيم .  

لازم به ذكر است اين كنسرت در تاريخ هاي ياد شده هر شب از ساعت هفت و نيم بعد ازظهر اجرا خواهد شد.

کد مطلب 328406

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