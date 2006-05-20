اركستر سمفونيك ملي راديو اوكراين نغمه صلح را در تهران اجرا مي كند

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، حدود 90نفر از اعضاي اركستر سمفونيك ملي راديو اوكراين براي اجراي سمفوني نغمه صلح وارد ايران خواهند شد تا به رهبري لوريس چكناوريان و همكاري گروه كر نوري به رهبري عليرضا شفقي نژاد از تاريخ 3 الي12خرداد اين اثر با كلام را به اجرا بگذارند .

شهريار كهن زاد -خالق سمفوني نغمه هاي صلح-در گفتگو با خبرنگار موسيقي مهر درباره اين سمفوني، اظهار داشت :" نغمه هاي صلح " حدود دوسال پيش با همكاري اركستر سمفونيك ارمنستان در تهران اجرا شد كه اين بار در سطحي بالاتر و با همكاري قريب به140 نفر از نوازنده هاي اكرايني و گروه كر نوري به مرحله اجرا مي رسد .

وي معتقد است نغمه هاي صلح اولين سمفوني با كلام است كه به دو زبان فارسي و انگليسي در ايران ساخته شده است .

كهن زاد در خصوص چگونگي ساخت و محتواي اين اثر، گفت : نغمه هاي صلح همان گونه كه از عنوانش برمي آيد اثري است در ستايش و تبليغ صلح . تجربه تلخ جنگ ميان ايران و عراق سبب شد تا در اقدامي براي فراگير كردن صلح اين سمفوني را بسازم .

عليرضا شفقي نژاد - رهبر گروه كر نوري - نيزدرباره اين برنامه ،گفت : عمده حضورما در اين برنامه اجراي مارش ايران ساخته چكناوريان است.

وي در خصوص همكاري دراجراي" نغمه هاي صلح "، افزود : اين سمفوني بيشتر روي كلام آقاي كهن زاد و اركستر استوار است . ما تمرين هاي داخلي خود را انجام داده ايم و منتظر ورود اركستر اوكراين هستيم تا تمرين هاي اصلي را هم انجام بدهيم .

لازم به ذكر است اين كنسرت در تاريخ هاي ياد شده هر شب از ساعت هفت و نيم بعد ازظهر اجرا خواهد شد.