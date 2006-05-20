" نخست وزير" سرپرست وزارت كشور / سلام الزوبعي سرپرست وزارت دفاع

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بهاء الاعرجي عضو ائتلاف عراق يكپارچه(فراكسيون اكثريت) امروزاعلام كرد كه نوري المالكي نخست وزير دولت جديد سرپرستي وزارت كشور و سلام الزوبعي معاون وي سرپرستي وزارت دفاع را به عهده خواهند داشت.

اين عضو پارلماني عراق افزود: تشكيل دولت عراق بدون دو وزير دفاع و كشور انجام خواهد شد كه اين مسئله به گروههاي مختلف فرصت كافي براي انتخاب دو مسئول مربوطه را مي دهد.

وي همچنين در اين سخنان تصريح كرد كه وضعيت وزارت دفاع و كشور تا پايان اين هفته مشخص مي شود.

به گزارش مهر، شبكه الجزيره هم خبر داد كه صالح المطلك رئيس فراكسيون گفتگوي ملي(اقليت سني) از جلسه امروز پارلمان عقب نشيني كرد.

اين در حالي است كه منابع نزديك به نخست وزير دولت عراق تاكيد كردند كه " نصر دحام فهد العامري"(شيعه) و " براء محمد نجيب الربيعي"(سني) از بيشترين شانس براي تصدي وزارت كشور و وزارت دفاع برخوردارند.



اين در حالي است كه خبرگزاري كويت گزارش داد كه با نزديك شدن به زمان ارائه ليست كابينه نوري المالكي به پارلمان عراق، بغداد شاهد رايزني هاي فشرده و تدابير شديد امنيتي است.