اقدام دولت براي اصلاح قانون شوراها بسيار به موقع بود/ مجلس ساز و كار جدي براي نظارت بر انتخابات شوراها ندارد

سيد علي رياض در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اينكه ارائه لايحه اصلاح قانون شوراها توسط دولت بسيار به جا بوده است، اظهارداشت: نكاتي كه در لايحه وجود دارد ، مجموعا همه در جهت منافع و مصالح كل نظام است و اگر اين لايحه به مجلس ارسال نمي شد احتمال داشت نمايندگان به صورت طرح آن را ارائه دهند و اين امر حكايت از آن دارد كه فضاي مجلس براي چنين موضوعي مساعد است.

وي برگزاري سالانه انتخابات را داراي هزينه هاي زياد مالي و سياسي براي كشور دانست و خواستار اتخاذ تدابير جدي از سوي دولت براي اصلاح قانون و ارائه لايحه قانون جامع انتخابات در كسور شد.

نماينده تهران درخصوص همزماني دو انتخابات آتي هم اظهار داشت: اينكه انتخابات شوراها با انتخابات مجلس خبرگان همراه باشد، بحث كارشناسي مجلس در صحن و كميسيون را در پي خواهد داشت كه اميدواريم در نهايت تصميمي گرفته شود كه صرفه جويي درهزينه ها، مصلحت كشورو ساماندهي فضاي سياسي انتخاباتي را به دنبال داشته باشد و مردم كمتر به مسائل تهييجي انتخابات وارد شوند.

رياض درخصوص درخواست شوراي عالي استانها مبني بر بازپس گيري لايحه اصلاح قانون شوراها توسط دولت هم گفت: بيانيه شوراي عالي استانها را از اين منظر مي دانم كه قطعا نظرات آنها خيرخواهانه است و آنها نيز دغدغه فعاليت مثبت براي مردم را دارند.

اين عضو كميسيون اصل نود مجلس تصريح كرد: تمام نظرات موجود دراين خصوص در روح اين لايحه به چالش كشيده خواهد شد. دوستان در شوراي عالي استانها آنگونه كه من متوجه شده ام درخصوص اختيارات شوراها بحث دارند و نگران هستند كه يقينا در مجلس شوراي اسلامي كه به فرمايش امام در راس امور است، تمام نقطه نظراتي كه توسط شوراي عالي استانها و نظرياتي كه در كميسيونها مطرح مي شود نيز به بحث و بررسي گذاشته مي شود و اميدوارم حاصل آن اصلح و احسن براي مردم باشد.