صنوف گردشگري ظرف يك ماه آينده صاحب اتحاديه مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، محمد شريف ملك زاده امروز در مراسم تجليل از خادمان ستاد تسهيلات نوروزي افزود: اتحاديه مذكور به منظور ارائه خدمات مناسب و مطلوب به گردشگران و همچنين رفع مشكلات تاسيسات و صنوف مختلف فعال در بخش گردشگري تشكيل خواهد شد.

وي تصريح كرد: صنوف مختلف مانندهتلداران ، مراكز اقامتي و هتلداران ، هتل آپارتمانها ، رستورانهاي بين راهي ، دفاتر خدمات مسافرتي و.. در هر استان به طور مستقل تشكيل و فعاليت خود را در جهت جذب گردشگر و توسعه اين صنعت، آغاز خواهند كرد.

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي خاطر نشان كرد: با برنامه ريزيهاي به عمل آمده و شناسايي ظرفيتهاي موجود در استانها در جهت رشد صنعت گردشگري و رفع مشكلات موجود اقدام خواهد شد .

ملك زاده به عدم تبليغات مناسب در جهت جذب بيشتر گردشگر اشاره كرد وگفت: متاسفانه تا كنون تبليغات درست و منسجم و همچنين اطلاع رساني مناسب در زمينه معرفي كشور و جاذبه ها و آثار تاريخي كشورهاي ديگر صورت نگرفته و همين امر موجب عدم پيشرفت اين صنعت و جذب گردشگر شده است .

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي از دائمي شدن ستاد تسهيلات نوروزي خبر داد و تاكيد كرد: با فعاليت اين ستاد در طول سال اقدامات بهتري در جهت توسعه زير ساختهاي مورد نيازگردشگري انجام خواهد شد.

در پايان اين مراسم از خادمان ستاد تسهيلات نوروزي كه شامل نمايندگان سازمانهاي مرتبط و فعال در ستاد و همچنين معاونت هاي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و فعالان ستاد تسهيلات نوروزي است ، تقدير شد .