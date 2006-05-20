98 درصد نظرات كارشناسي پزشكي قانوني بدون تغيير اعمال مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، يازدهمين همايش فصلي مديران كل اين سازمان با عنوان "پزشكي قانوني، تمركز زدايي و توسعه" و با حضور دكتر سيد شهاب الدين صدر رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور، حجت الاسلام آقازاده، رئيس كل دادگستري آذربايجان شرقي، دكتر پناهي رئيس نظام پزشكي تبريز، ذبيحيان فرماندار تبريز و ساير مقامات قضايي ، لشكري و كشوري در تبريز برگزار شد.

در مراسم اختتاميه اين مراسم ، دكتر شهاب الدين صدر ، وظيفه پزشكي قانوني را بهره گيري از آخرين اطلاعات علمي، تجهيزات و فناوري روز در مسير كشف حقيقت براي استقرار عدالت دانست.

وي در خصوص پرونده هاي ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني اظهار داشت: سالانه حدود يك ميليون و 850 هزار پرونده به پزشكي قانوني ارجاع مي شود كه معادل يك سوم كل پرونده هاي دستگاه قضائي است.

صدر در خصوص كيفيت نظرات كارشناسي اين سازمان اظهار داشت: 98 درصد نظرات كارشناسي پزشكي قانوني بدون تغيير، در نظر قضات تجلي مي يابد.

وي در ادامه به جلب همكاري حدود 2 هزار نفر از اساتيد مجرب دانشگاه اشاره كرد و افزود: اين مسئله نه تنها موجب افزايش ضريب اطمينان نظرات كارشناسي شده است بلكه موجب شده است كه فاصله نظرات كارشناسي پزشكي قانوني با نظام پزشكي به حداقل برسد.

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تصريح كرد: امروز ضريب اطمينان به اين نظرات به حدي افزايش يافته است كه هر گاه درخواستي مبني بر بررسي مجدد از سوي ارباب رجوع صورت مي گيرد، سازمان بدون هيچ مقاومتي اقدام به بررسي مجدد خواهد كرد ولي نتيجه كلي يكسان است.