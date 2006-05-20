نظام فيلمسازي هاليوود بازدارنده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلمساز اسكاري سينما كه جوايز بين المللي بسياري را با ساخت فيلم هاي اسپانيايي زبان در كارنامه هنري خود ثبت كرده، با ساخت فيلم كمدي "بازگشت" نگاهي به ريشه هاي خانوادگي اش دارد. آلمودووار كه در حال حاضر با اين فيلم ميهمان جشنواره كن است، عنوان كرد اگر پيشنهادي براي ساخت يك فيلم انگليسي زبان دريافت كند، شرايط ساخت آن را بررسي مي كند.



او پس از نمايش فيلم "بازگشت" به خبرنگاران حاضر در كن گفت: "هميشه اين وسوسه وجود داشته كه فيلمي به زبان انگليسي بسازم، اما هرگز فيلمي كه به حد كافي برايم جذاب باشد، پيشنهاد نشده است. مي ترسم آزادي را كه در اروپا دارم در هاليوود نداشته باشم. اگر قرار باشد فيلمي به زبان انگليسي بسازم، بايد در هاليوود فعاليت كنم. اما در جاهاي ديگر سيستم توليد بازدارنده كمتر ديده مي شود."



آلمودووار در ادامه فيلم "بازگشت" را فيلمي معرفي كرد كه به دوران كودكي اش در منطقه مركزي اسپانيا لامانچا مي پردازد و خواهران و مادرش بزرگترين الهام بخش وي در ساخت اين اثر بوده اند. اين فيلم كه از حضور جمعي از بازيگران زن برتر سينما سود مي جويد، شرح حال ريموندا (پنه لوپه كروز)، زن خانه دار پرخاشگر و خواهرش سولي (لولا ديونس) آرايشگر را روايت مي كند كه روح مادر متوفي شان به ديدارشان مي آيد.



آلمودووار تصريح كرد كه سخن گفتن از عزيزاني كه فوت كرده اند در روستاي زادگاهش موضوع نامتعارفي نيست، چرا كه در آنجا زنان ياد و خاطرات درگذشتگان را زنده نگه مي دارند و به نگهداري از گورها، حتي گور خود پيش از فوت، مي پردازند.



با وجود اينكه فيلم "بازگشت" به موضوعاتي چون مرگ و خيانت مي پردازد، دربرگيرنده صحنه هاي كمدي نيز هست كه از آن جمله مي توان به صحنه اي اشاره كرد كه روح مادر پس از مشاهده تصوير خود در آينه از دو دخترش تقاضا مي كند كه موهايش را كوتاه كنند. فيلمساز اسپانيايي در اين باره مي گويد: "تمايل داشتم يك روح را در حال گذران امور روزانه نشان دهم، روحي كه به حمام مي رود و زير تخت پنهان مي شود."

"بازگشت" پس از سال ها فعاليت پنه لوپه كروز در هاليوود، شاهد بازگشت وي به سينماي اسپانيا است. او در گذشته در فيلم "همه چيز درباره مادرم"، ساخته قبلي آلمودووار، نيز به ايفاي نقش پرداخته بود. اين فيلم تنديس اسكار بهترين فيلم خارجي زبان را دريافت كرد.