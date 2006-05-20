نبايد به كاهش آمار مبتلايان ايدز خوشبين بود / روند آموزش مبارزه با ايدز در كشور كند است

دكتر مينو محرز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با توجه به تغيير الگوي انتقال بيماري ايدز از طريق تماس جنسي ، متاسفانه در اين مورد فعاليت زيادي انجام نشده و فعاليت هاي صورت گرفته هم در اين زمينه كند بوده است.

عضو كميته كشوري مبارزه با ايدز اظهار داشت: تاكنون برنامه هايي براي پيشگيري و مبارزه با بيماري ايدز در كشور انجام شده كه البته به نظر مي رسد پيشرفت اين برنامه ها در آموزش و پرورش تا حدي متوقف شده است.

محرز گفت: كشور در زمينه كاهش آسيب و پيشگيري از بيماري ايدز در معتادان تزريقي پيشرفت خوبي داشته كه موجب كاهش ميزان ابتلا به اين بيماري از طريق تزريق سرنگ مشترك و آلوده شده است اما با وجود اينكه برنامه پيشگيري از گسترش ايدز در افراد در زندان ها و مراجعه كنندگان به مراكز تحت پوشش ترك اعتياد با متادون اجرا مي شود اما آموزش ها در اين زمينه هنوز كامل نشده است.

وي با بيان اينكه آموزش هاي لازم در مورد پيشگيري و مبارزه با ايدز از طريق رسانه ها به صورت مستمر صورت نمي گيرد ، افزود: بسياري از جوانان رفتارهاي پر خطر داشته و در معرض ابتلا به اين بيماري قرار دارند اما مانند معتادان در دسترس نيستند بنابراين در بسياري از موارد افراد بدون آگاهي از فرد مبتلا ، از طريق تماس هاي جنسي به ايدز مبتلا مي شوند.

محرز با اشاره به اينكه بيماريابي در زمينه ايدز بايد در كشور فعال باشد ، گفت: از آنجا كه نمي توان غربالگري در مورد بيماري ايدز را در كشور توصيه كرد ، بنابراين تنها راه ، آموزش مداوم در مورد پيشگيري و مبارزه با اين بيماري است.