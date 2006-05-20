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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۴۶

در گفتگو با مهر انتقاد شد:

بي توجهي وزارتخانه هاي كار و رفاه نسبت به مشكلات بازنشستگان تامين اجتماعي

بي توجهي وزارتخانه هاي كار و رفاه نسبت به مشكلات بازنشستگان تامين اجتماعي

رئيس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي با انتقاد از بي توجهي وزارت رفاه ، سازمان تامين اجتماعي و وزارت كار نسبت به بازنشستگان گفت: تاكنون وزارتخانه هاي مسئول به شعارهاي خود در قبال بازنشستگان عمل نكرده اند.

علي اكبر خبازها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: بر اساس ماده 134 وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي ، وزارت كار و وزارت رفاه موظف به همكاري با كانون بازنشستگان هستند اما تاكنون عملكرد مثبتي در اين خصوص نداشته اند.

وي افزود: با وجود ارسال نامه و گله مندي از عملكرد مسئولان وزارتخانه هاي مربوط در ارتباط با بازنشستگان اما تاكنون پاسخگو نبوده اند ، در حالي كه وجود مشكلات عديده ، بازنشستگان را كلافه كرده است.

خبازها تصريح كرد: سازمان تامين اجتماعي امروز بايد 600 هزار بازنشسته داشته باشد اما داراي يك ميليون و 200 هزار بازنشسته است و اين امر به تحميل كردن قوانين سخت و زيان آور و قانون نوسازي صنايع به سازمان تامين اجتماعي بدون اينكه منابع مالي آن تامين شود بر مي گردد و باعث شده مهمانان ناخوانده اي از منابع سازمان كه متعلق به بازنشستگان است بهره مند شوند.

رئيس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: بازنشستگان خواستار تحقق شعارها و وعده و وعيدهاي مسئولان هستند و اين خواسته به حق آنان محسوب مي شود.

 

 

کد مطلب 328425

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