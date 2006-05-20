احتمال قرار گرفتن "ببرهاي تاميل" سريلانكا در فهرست تروريستي اتحاديه اروپا

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوموند"، يك ديپلمات اروپايي اظهار داشت : تصميم25 عضو اين اتحاديه احتمالا به زودي رسميت پيدا خواهد كرد.

كشور سريلانكا كه از سال 1972 ميلادي با يك جنگ داخلي روبه رو بود و بيش از 60 هزار كشته برجاي گذاشت، در دو ماه گذشته نيز با ازسرگيري دوباره اين درگيري ها كه تاكنون 200 كشته داشته روبرو شده است. اين درگيري ها احتمال دارد به قرارداد صلحي كه براي پايان جنگ داخلي منعقد شده است، آسيب وارد كند.

"مانگالا ساماراويرا" (Mangala Samaraweera) وزير امور خارجه سريلانكا با جلوگيري از سرمايه گذاري استقلال طلبان تاميل در خارج از كشور به آنان اعمال فشار مي كند تا به پاي ميز مذاكرات بازگردند.

وي همچنين آمريكا و اتحاديه اروپا را به جلوگيري از ارائه كمكهاي مالي به ببرهاي تاميل ها فراخوانده است.

در همين حال،"دونالد كامپ"(Donald Camp) معاون وزير خارجه آمريكا براي جنوب و مركز آسيا، اتحاديه اروپا را به اضافه كردن نام ببرهاي تاميل در فهرست سازمان هاي تروريستي اين اتحاديه فراخواند.

اتحاديه اروپا، دارايي‌هاي گروههايي كه در فهرست سازمان‌هاي تروريستي قرار مي‌گيرند مسدود و امكان ارايه همكاريهاي خاص براي مبارزه با آنان را فراهم مي ‌كند.

به گفته مقامات ديپلماتيك، اين درحاليست كه با وجود اين درخواست، فقط انگليس و آلمان نام ببرهاي تاميل را در فهرست سازمان هاي تروريستي خود اضافه كرده اند و سوئدي ها و فنلاندي ها در اين مورد ترديد دارند.

در صورتي كه اين تصميم عملي شود، نظارت كاملي بر منابع مالي و دارايي هاي سازمان ببرهاي تاميل انجام خواهد گرفت.

در همين حال، "آنتون بالاسينگام" مذاكره كننده ببرهاي تاميل پيش بيني كرد كه اين اقدام هيچ كمكي به برقراري صلح در سريلانكا نخواهد كرد و فقط سبب متشنج شدن بيشتر شرايط و به خطر انداختن زندگي غيرنظاميان تاميل خواهد شد.