حمايت مالي از دولت مردمي حماس سيلي محكمي بر گونه جهانخواران است

به گزارش خبرگزاري "مهر" دربيانيه مشترك ستاد دانشجويي حمايت از فلسطين جنبش عدالتخواه دانشجويي آمده است : آيا امروز مسلمانان كشورهاي اسلامي هنوز هم فلسطين را پاره تن اسلام مي دانند ؟ متاسفانه شرايط فعلي فلسطين حكايت ديگري دارد ! در حاليكه مردم هوشيار آن ديار با انتخاب دولت حماس، در حقيقت راه مقاومت و جهاد را بر سازش بي فرجام و ذلت بار دولتمردان ترجيح دادند و اينك تاوان اين انتخاب را با فشارهاي تمامي جبهه كفر بر خود مي پردازند، مسلمانان به چه امر مهمي سرگرم شده اند؟

" اگر دنياي اسلام متحد باشد نبايد امروز فلسطين تنها بماند" " امروز همه دنياي اسلام بايد قضيه فلسطين را قضيه خود بداند. اين كليد رمز آلودي است كه درهاي فرج را به سوي امت اسلامي مي گشايد". در اين شرايط حساس در حاليكه كودكان فلسطيني با كمبود دارو و مواد غذايي و پدران و مادرانشان با عدم پرداخت حقوق و دستمزدها روبرو هستند و در مقابل دشمن صهيونيست ايشان با كمك مالي و حمايت معنوي يهوديان سراسر جهان روي پاي خود ايستاده است، انسانيت را در كجا بايد جستجو كرد و مسلماناني كه به گفته پيامبر اعظم(ص) اگر نداي كمك خواهي مظلومي را بشنوند و او را ياري نكنند مسلمان نيستند را پيرو كدام اسلام دانست؟

آيا نمي توان حداقل همچون سياسيون و منفعت محوران بخاطر تهديد اسرائيل براي همه كشورهاي اسلامي در صورت پيروزي در جبهه اولي كه براي خودشان تصور كرده اند-يعني فلسطين- به پيروزي مسلمانان اين ديار كمك كنيم و در حقيقت هزينه مضاعفي كه بايد فردا براي دفاع از جان و مال و ناموس خويش بپردازيم را امروز نه از باب صدقه كه از باب جهادي واجب ادا كنيم؟!

متاسفانه آرمان فلسطين در كشور ما نيز رنگ تكرار و روزمرگي و دولتي شدن گرفته است و پخش اخبار روزانه و كشتار زنان و كودكان بي گناه فلسطيني قلب هاي ما را نيز سخت كرده است و در انتظار تحرك دولتمردان، به اقدامي در خور نيز نمي انجامد!

شرايط امروز جهان اسلام شرايط حساسي است بگونه اي كه رهبر انقلاب آنرا "دوران بيداري اسلامي" ناميدند كه فلسطين در كانون اين بيداري قرار دارد و هجمه شديد سردمداران ليبرال دموكراسي غرب به انتخاب آزاد مردم فلسطين در برابر چشمان تمامي مردم جهان كوس رسوايي ايشان را بلند كرده است.

از آنطرف دشمن صهيونيستي نيز در ضعيف ترين موقعيت خويش قرار گرفته است. اقتصاد اسرائيل با پشتوانه حاميان او سرپا مانده و مهاجرت معكوس يهوديان ساكن اراضي اشغالي فزوني يافته است. نسل هاي جديد فلسطينيان نيز با هوشياري و همتي مضاعف يكصدا در شيپور جهاد و مقاومت مي نوازند و امت هاي اسلامي تحت سيطره حكام غرب زده خويش نيز مساله فلسطين را در قلوب خويش جاي داده اند. امروز نه فقط مساجد كه معابد و كليساها نيز بانگ حمايت از فلسطين سر مي دهند و در ميان سيطره رسانه هاي دروغگوي غرب ، يك اقدام هماهنگ كافي است تا به حذف اسرائيل منجر شود.

در اين ميان دانشجويان كشورهاي جهان كه همواره بدنه آرمان خواه و ظلم ستيز مردم بوده اند رسالتي تاريخي بر عهده دارند. كشاندن عامه مردم به صحنه حمايت از فلسطين و ايجاد ساز و كار موثر آن جز با برنامه ريزي نخبگان كشورهاي مختلف ميسر نيست و اين رسالتي است كه به خوبي از عهده قشر دانشجو برمي آيد.

بنابراين "ستاد دانشجويي حمايت از فلسطين" و "جنبش عدالتخواه دانشجويي" ضمن تقدير از دانشجويان و آزاديخواهان مسلمان و غيرمسلمان حامي فلسطين در غرب و با اعلام آمادگي براي هرگونه همكاري با دانشجويان جهان اسلام، عزم خود را براي حركت در جهت حمايت از دولت مردمي حماس جزم كردند تا همچون اسلاف انقلابي خويش سيلي محكمي بر گونه جهانخواران بنوازند.

قطعا امروز مهمترين نياز ما ايجاد باور توان حذف اسرائيل است. تجربه كوچك تحريم برخي كالاهاي شركتهاي حامي اسرائيل كه در مقطع و كشورهايي خاص انجام شد، آسيب پذيري بالاي ايشان در برابر بازار چند صد ميليون نفري مسلمانان را نشان داد. از طرفي جهاد بزرگ امروز، حمايت مادي و معنوي دولت حماس است كه رهبر انقلاب بر ايجاد زمينه هاي اشتراك همه مسلمانان در اين امر مهم تاكيد كردند.

در همين راستا "صندوق دانشجويي كمك به نابودي اسرائيل " راه اندازي و طي همايشي كه روز يكشنبه در تالار شهيد چمران دانشگاه تهران و با حضور نمايندگان جنبش هاي اسلامي حماس و جهاد برگزار مي شود رسما آغاز به كار خواهد كرد و اميدواريم مشابه آن با همت دانشجويان انقلابي در ساير كشورهاي مسلمان نيز افتتاح شود. همچنين جنبش دانشجويي ايران اسلامي به دولتمردان باصطلاح مسلمان برخي كشورها از جمله اردن، مصر، تركيه ‌و... كه به عادي ‌سازي روابط خود با رژيم صهيونيستي اقدام كرده اند هشدار مي دهد كه ادامه اين راه چيزي جز ذلت عايدتان نمي كند و مطمئن باشيد كه در اين مسير تنها مانده و از پشتيباني هيچ گروهي برخوردار نخواهيد شد.

احياي طرح تحريم نفتي حاميان اسرائيل توسط حكومت هاي مسلمان صادر كننده نفت ، افزايش ظرفيت پذيرش جوانان انقلابي و مجاهد فلسطيني در دانشگاهها ، خريد قطعي توليدات فلسطينيان براي تثبيت اقتصادي و رونق توليد ، احياي طرح هر مسلمان هزار تومان (يك دلار/يك يورو) در ماه براي كمك به فلسطين ، ايجاد شهركهايي در اروپا و آمريكا براي اسكان يهوديان ساكن اراضي اشغالي توسط نهادهاي بين المللي، تحريم كالاهاي شركتهاي حامي اسرائيل، برگزاري انتخابات آزاد ميان فلسطيني الاصل ها براي تعيين تكليف اراضي اشغالي و بازگشت آوارگان به موطن خويش و ... از ديگر طرحهاي موثر قابل اجرا براي حل و فصل اين مساله جهاني اند.

بديهي است وحدت مسلمانان جهان اسلام براي توفيق طرحهاي مشابه ضروري است و حفظ وحدت و هوشياري گروههاي جهادي و مبارز فلسطين و پرهيز از هرگونه تفرقه و اختلاف تا رسيدن به اهداف مشترك و كسب مجدد عزت اسلامي خويش از مهمترين اولويتهاست.