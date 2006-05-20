برگزيدگان جشنواره عكس "آبرنگ" معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" از مشهد، كيارنگ علايي دبير ششمين جشنواره سراسري عكس آماتوري "آبرنگ" با اشاره به استقبال عكاسان آماتور و تجربي از اين جشنواره گفت: "در اين دوره بيش از 1061 عكاس از 103 شهر كشور با 5 هزار و 118 قطعه عكس در دو بخش آزاد و ويژه با موضوع "خواب" شركت كردند كه پس از بازبيني اوليه توسط هيات انتخاب متشكل از اميرحجت صفرلي، فرامرز عامل بردبار، مهدي فتحي و حامد نوري در نهايت 147 قطعه عكس به بخش پاياني و مسابقه راه يافتند."

وي در ادامه با اشاره به معيارهاي داوري در جشنواره ششم آبرنگ گفت: "هيات داوران بخش مسابقه متشكل از رعنا جوادي، اسعد نقشبندي، شادي قديريان، ساعد نيك ذات و اميرحجت صفرلي عكس هاي راه يافته به بخش پاياني را در دو بخش آزاد و ويژه "خواب" با مدنظر قراردادن چهار عامل نگاه خلاقانه، زاويه ديد جديد و نوآوري با رعايت حداقل برخورداري از ارتباط تصويري مورد ارزيابي قرار دادند.

در نهايت نفرات برگزيده به اين شرح معرفي شدند: بهترين عكس در بخش "خواب" محمد شفيع خاني از قزوين، بهترين چاپ لابراتواري ابراهيم بهرامي از مشهد، در بخش آزاد به ترتيب بابك كاظمي از اهواز، كريم متقي از تبريز و محسن غلامي از ساري به عنوان نظرات اول تا سوم جشنواره ششم مورد تقدير قرار گرفتند.