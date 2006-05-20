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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۳۰

برگزيدگان جشنواره عكس "آبرنگ" معرفي شدند

ششمين جشنواره سراسري عكس آماتوري با نام "آبرنگ" با معرفي برگزيدگان در مشهد مقدس به كار خود پايان داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" از مشهد، كيارنگ علايي دبير ششمين جشنواره سراسري عكس آماتوري "آبرنگ" با اشاره به استقبال عكاسان آماتور و تجربي از اين جشنواره گفت: "در اين دوره بيش از 1061 عكاس از 103 شهر كشور با 5 هزار و 118 قطعه عكس در دو بخش آزاد و ويژه با موضوع "خواب" شركت كردند كه پس از بازبيني اوليه توسط هيات انتخاب متشكل از اميرحجت صفرلي، فرامرز عامل بردبار، مهدي فتحي و حامد نوري در نهايت 147 قطعه عكس به بخش پاياني و مسابقه راه يافتند."

وي در ادامه با اشاره به معيارهاي داوري در جشنواره ششم آبرنگ گفت: "هيات داوران بخش مسابقه متشكل از رعنا جوادي، اسعد نقشبندي، شادي قديريان، ساعد نيك ذات و اميرحجت صفرلي عكس هاي راه يافته به بخش پاياني را در دو بخش آزاد و ويژه "خواب" با مدنظر قراردادن چهار عامل نگاه خلاقانه، زاويه ديد جديد و نوآوري با رعايت حداقل برخورداري از ارتباط تصويري مورد ارزيابي قرار دادند.

در نهايت نفرات برگزيده به اين شرح معرفي شدند: بهترين عكس در بخش "خواب" محمد شفيع خاني از قزوين، بهترين چاپ لابراتواري ابراهيم بهرامي از مشهد، در بخش آزاد به ترتيب بابك كاظمي از اهواز، كريم متقي از تبريز و محسن غلامي از ساري به عنوان نظرات اول تا سوم جشنواره ششم مورد تقدير قرار گرفتند.

کد مطلب 328436

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