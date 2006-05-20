آب سد دوستي با 12 ميليون يورو به مشهد مي رسد

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از نشريه برنامه، شركت سهامي آب منطقه اي خراسان موظف است ضمن رعايت قانون استفاده از حداكثر توان داخلي حداقل 51 درصد از پروژه را به طرف ايراني واگذار كند.

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 25/12/1384، بنا به درخواست شماره 100/20/38032 مورخ 3/7/1384 وزارت نيرو، تامين مالي بخشي از اعتبار مورد نياز در اجراي آب رساني به شهر مشهد مقدس از سد دوستي (خريد تجهيزات ايستگاههاي پنج گانه پمپاژ خط انتقال) توسط شركت سهامي آب منطقه اي خراسان با استفاده از تسهيلات مالي خارجي را به استناد جزء يك بند "ج" ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 3 قانون "حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات" و تبصره يك ذيل آن، مورد بررسي قرار داد و ضمن موافقت با واگذاري و ارجاع كار به مشاركت ايراني - خارجي با حداقل 51 درصد سهم ارزشي كار طرف ايراني و مستثنا شدن از شمول مفاد تبصره يك ماده 3 قانون موصوف، اجراي آن را مشروط به رعايت موارد زير تصويب كرد:

1- حداكثر مبلغ 10 ميليون و 245 هزار و 835 يورو تسهيلات به صورت خالص و با در نظر گرفتن هزينه هاي تبعي مشتمل بر سود و كارمزد و ساير هزينه ها در جمع معادل 11 ميليون و 840 هزار و 618 يور از محل تسهيلات بند "ث" تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 كل كشور اختصاص يابد.

2- حداقل معادل 30 درصد، از سهم ارزشي قرارداد به سازندگان و پيمانكاران داخلي ارجاع شود.

3- حداقل معادل 95 درصد ارزش عمليات اجرايي كل طرح با استفاده از امكانات و توانايي هاي ساخت داخل انجام شود.

4- شرايط زيست محيطي رعايت شود.

5- تسهيلات دريافتي بر اساس جدول يك و با تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت شود.

6-اعتبار اين مصوبه تا گشايش اعتبار اسنادي ، حداكثر به مدت يك سال از زمان صدور مصوبه است.

7 - وزارت نيرو مكلف است، تا شروع بهره برداري از طرح، گزارش پيشرفت آن را در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه كند.

اين مصوبه در تاريخ 23/1/1385 با شماره 8673/309 براي اجرا به وزارت نيرو ابلاغ شده است.