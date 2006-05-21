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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۰:۰۵

اولين نمايشگاه سلامت رفتار در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برگزار شد

اولين نماشگاه تخصصي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر و سلامت رفتار در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در بيرجند، معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند هدف از برگزاري اين نمايشگاه را ارتقاء سطح آگاهي، نگرش و عملكرد دانشجويان نسبت به اعتياد مواد مخدر، ايذر و قرص هاي اكستازي برشمرد و افزود: دراين نمايشگاه تعدادي از آثار دانشجويان در قالب پوستر، تراكت، پمفلت و ماكت قرص ها در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفته است.

"محمدرضا ميري" افزود: نمايشگاه تخصصي پيشگيري از رفتارهاي پر خطر با همكاري گروه بهداشت و كانون سلامت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تا دوم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 328438

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