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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۵۳

روحاني با اشاره به برگزاري سمينار "همبستگي ملي و تنوع فرهنگي":

راه‌هاي جديد تقويت همبستگي ملي را بررسي مي‌كنيم

راه‌هاي جديد تقويت همبستگي ملي را بررسي مي‌كنيم

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در سميناري كه روز سوم خرداد در مركز تحقيقات برگزار مي‌ شود، راه‌هاي مختلف تقويت همبستگي ملي را تبيين خواهيم كرد و نقش رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، دولت و نهادهاي مدني را درخصوص تقويت همبستگي ملي بررسي مي‌كنيم.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حجت ‌الاسلام روحاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در جمع خبرنگاران در حاشيه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين مطلب، اظهار داشت: متخصصين ذيربط در اين سمينار حضور دارند.

وي افزود:  مجمع تشخيص مصلحت نظام چارچوبي را درخصوص همبستگي ملي تصويب كرده و اين سمينار نيز براي بررسي راههاي جديد و اجرايي تقويت همبستگي ملي تشكيل مي‌شود.

به گزارش "مهر"؛ سمينار "همبستگي ملي و تنوع فرهنگي" كه همزمان با سالروز ازاد سازي خرمشهراز سوي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار مي ‌شود، قرار است در خصوص "تنوع فرهنگي در ايران، آسيب‌ها، فرصت‌ها، راهبردها"،"همبستگي ملي و تنوع فرهنگي"،" زبان‌هاي ايراني و زبان فارس"،" خرده فرهنگ‌ها و فرهنگ ملي"،" راهبردهاي حفظ تنوع فرهنگي و ارتقا همبستگي ملي"،" تحولات بين‌المللي، تنوع فرهنگي و همبستگي ملي آسيب‌ها، فرصت‌ها، راهبردها"،" جهاني شدن، تنوع فرهنگي چالش‌ها، راهبردها"،"فرايندهاي بين‌المللي"،"انديشه‌ها و افكار نوين بين‌المللي"،" الگوي مديريت مطلوب حفظ تنوع فرهنگي و ارتقاي همبستگي ملي در كشور" بحث و تبادل نظر صورت گيرد.

روحاني در پاسخ به اين سئوال كه گفته مي ‌شود در همايش قبلي كه از سوي مركز تحقيقات استراتژيك درخصوص مساله هسته اي برگزار شده بود مهماناني از دستگاه ديپلماسي آمريكا نيز حضور داشتند، گفت: هيچ مهماني وارد كشور نمي ‌شود مگر اينكه وزارت خارجه درخصوص او نظر دهد.

 

کد مطلب 328439

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