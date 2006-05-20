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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۱۲

رقابتهاي تيرندازي با كمان جام وفاق ملي برگزار شد

رقابتهاي تيرندازي با كمان جام وفاق ملي برگزار شد

چهارمين دوره مسابقات تيراندازي با كمان جام وفاق ملي با عنوان روز جهاني ارتباطات با شناخت قهرمانان به كار خود پايان داد.

به گزارش خبرنگار"مهر" اين دوره از مسابقات در دوبخش بانوان و مردان در مسافت 70 متر برگزار شد كه طي آن تيراندازاني از استانهاي خراسان، اصفهان، زنجان، مازندران، گلستان وتهران در دورشته ريكرو كامپوند با يكديگر به رقابت پرداختند و در نهايت در رشته هاي مختلف نتايج زير بدست آمد:

در رشته ريكرو بانوان: 1- سعيده اعرابي از تهران 2- نجمه آبتين از فارس 3- راضيه شيرمحمدي از خراسان

در رشته كامپوند بانوان : 1- سكينه قاسم پور از خراسان 2- سمانه ادب دوست از تهران 3- كامدين هاشمي از تهران

دررشته ريكرو مردان : حجت الله واعظي از تهران 2- ميلاد وزيري از تهران 3- كويان رياضي مهر از تهران

در رشته كامپوند مردان: 1- محسن تورنه از تهران 2- محمود رضا حكيمي از اصفهان 3- شهاب ريحاني از خراسان

در حاشيه اين ديدارها كه روز گذشته در مجموعه ورزشي طرشت تهران پي گيري شد سردار آجرلو مدير عامل شركت فرهنگي ورزشي شهر سالم، كريم صفايي رئيس فدراسيون تيراندازي با كمان، شايان راد مشاور اجرايي استانداري ورئيس هيئت استان تهران و اعضاء هيئت رئيسه اين فدراسيون حضور داشتند و جوايز قهرمانان را به آنها اهدا كردند.

کد مطلب 328440

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