رقابتهاي تيرندازي با كمان جام وفاق ملي برگزار شد

به گزارش خبرنگار"مهر" اين دوره از مسابقات در دوبخش بانوان و مردان در مسافت 70 متر برگزار شد كه طي آن تيراندازاني از استانهاي خراسان، اصفهان، زنجان، مازندران، گلستان وتهران در دورشته ريكرو كامپوند با يكديگر به رقابت پرداختند و در نهايت در رشته هاي مختلف نتايج زير بدست آمد:

در رشته ريكرو بانوان: 1- سعيده اعرابي از تهران 2- نجمه آبتين از فارس 3- راضيه شيرمحمدي از خراسان

در رشته كامپوند بانوان : 1- سكينه قاسم پور از خراسان 2- سمانه ادب دوست از تهران 3- كامدين هاشمي از تهران

دررشته ريكرو مردان : حجت الله واعظي از تهران 2- ميلاد وزيري از تهران 3- كويان رياضي مهر از تهران

در رشته كامپوند مردان: 1- محسن تورنه از تهران 2- محمود رضا حكيمي از اصفهان 3- شهاب ريحاني از خراسان