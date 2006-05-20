برخي از قوانين مطبوعات به نشر الكترونيك تسري داده شده است

سعيد ابوطالب در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : طرح تاسيس خبرگزاري هاي غير دولتي در كميته هنر و رسانه وابسته به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تهيه شده و شور اول آن به تصويب رسيده است و كليات آن تغيير نخواهد كرد ؛ اما ممكن است در شور دوم پيشنهادات و نظراتي بيايد و به آن افزوده شود .

وي درادامه افزود : تاكنون دركشورمطبوعات از قانون اختصاصي خود برخوردار بودند اما درنشرالكترونيك قانوني نداشتيم و در تهيه اين قانون در بعضي موضوعات مانند تشكيل هيات منصفه به قانون مطبوعات نگاه كرده ايم و برخي از قوانين مطبوعات به نشر الكترونيك هم تسري داده شده است .

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درادامه تصريح كرد : دراين طرح قانونگذاربراي جلوگيري ازهرگونه ابهام بعدي پيش بيني كرده كه خبرگزاري ها درپايان هر روز تمامي اخباري را كه بر خروجي اينترنتي خود قرار داده اند به همراه تمامي اصلاحاتي كه روي آن انجام گرفته اعم از اصلاح اغلاط تايپي و ويراستاري و همچنين اصلاحيه هاي اخبار را چاپ كنند و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل دهند و به جزاين تمامي اخبار خود را بر روي سايتي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام مي كند ارسال كنند.

وي در ادامه افزود : بر اساس ماده 27 اين طرح نحوه نظارت وزارت ارشاد برمحتواي منتشر شده درنشر الكترونيك مشخص شده و اشكالات فني دراين قانون قابل توضيح است اين ماده جلو سوء استفاده هاي احتمالي از قبل حذف خبر از روي سايت و بر عهده نگرفتن مسئوليت اخبار را گرفته است.

ابوطالب خاطرنشان كرد : در مورد مطبوعات اشتباه پذيرفته شده است و ممكن است زماني تير و ليد مطلب با هم جابجا شوند و قانون هم اين موارد را مي پذيرد و در مورد خبرگزاري ها هم اين ايرادات پذيرفته شده است . اين قانون در مورد پرتال(بانك هاي اطلاعاتي ) هاي اينترنتي ساكت است و اين گونه فعاليت ها را خبرگزاري محسوب نمي كند ؛ كلا هر آنچه در محيط وب منتشر مي شود به اين قانون ربطي ندارد.