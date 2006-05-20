سياست هاي كلان مبارزه با مواد مخدر بزودي تصويب مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر فدا حسين مالكي در مراسم اختتاميه همايش دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر كشور ، نقش شوراهاي هماهنگي را بسيار با اهميت دانست و گفت: شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در استانها بايد مبارزه با مواد مخدر را در زمينه هاي مختلف هماهنگ كنند و مانع از فعاليت هاي پراكنده و متناقض شوند.

وي افزود: اطلاع رساني در خصوص مواد مخدر نيز در استانها بايد با محور شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر باشد.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر علاوه بر تصويب سياست هاي كلان ، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را از مهمترين برنامه هاي ستاد در سالجاري برشمرد و گفت: در قانون جديد بسياري از مسائل از جمله مجرم يا بيمار بودن معتاد روشن خواهد شد.

مالكي افزود: دانشگاهها و مدارس در استان ها بايد مورد توجه شوراهاي هماهنگي قرار گيرند و فعاليت هاي آموزشي و تبليغاتي براي اين اقشار در اولويت قرار گيرد.

وي گفت: در اين خصوص بايد نخبگان و مسئولان محلي فعال شوند و اقدامات به سرعت پيگيري گردد.