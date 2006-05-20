نمايش "رمز داوينچي" در هند به تعويق افتاد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، استوديو سوني پيكچرز اعلام كرد سازمان مميزي نمايش فيلم در هند از تهيه كنندگان "رمز داوينچي" درخواست كرده كه تكذيب نامه اي را در ابتداي اين اثر بگنجانند و همين امر باعث تاخير در نمايش واپسين ساخته ران هاوارد شده است.



انجمن مميزي از تهيه كنندگان خواست تا با انتشار تكذيب نامه اعلام كنند تمامي رويدادهاي فيلم "رمز داوينچي" تخيلي و غيرواقعي است. اين فيلم بر اساس كتاب پرفروش دن براون ساخته شده و امسال در افتتاحيه جشنواره فيلم كن به نمايش درآمد.

مونيكا چاندا، خبرنگار بي بي سي در بمبئي اعلام كرد كه انجمن مميزي درخواست انتشار تكذيب نامه اي را داده كه مضمون آن به اين شكل است: "اين فيلم كاملاً بر اساس تخيل ساخته شده و هيچ ارتباطي با رويدادهاي تاريخي و مذهب مسيحيت ندارد." اين در حالي است كه استوديو سوني پيكچرز عنوان كرد بيانيه قانوني را در انتهاي فيلم قرار داده و تصور نمي كند نيازي به توصيف و تصريح بيشتري باشد.



در بيانيه سوني آمده است: "كاراكترها و رويدادهايي كه در اين فيلم تصوير و نامه اي كه ذكر شده همگي غيرواقعي اند و هر گونه شباهتي به اسامي، شخصيت و تاريخ كاملاً تصادفي و غيرعمدي بوده است." در بيانيه اين استوديو علاوه بر اين ابراز اميدواري شده كه در اولين فرصت ممكن مشكلات برطرف و فيلم در هندوستان اكران شود.



"رمز داوينچي" با بازخوردهاي متفاوتي از سوي انجمن مسيحيان مواجه شد. در حالي كه گروهي از كاتوليك ها معتقدند فيلم بايد توقيف شود. در پي نمايش خصوصي فيلم براي رهبران كاتوليك و وزيراطلاعات و پخش گسترده آن در هند، پريا رانجان داسمونشي اعلام كرد كه فيلم روز پنج شنبه به نمايش درمي آيد و تكذيب نامه درخواستي نيز در فيلم جا داده شده است.