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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۰۸

انتخابات شوراي صنفي دانشگاه مالك اشتر برگزار مي شود

انتخابات شوراي صنفي دانشگاه مالك اشتر برگزار مي شود

انتخابات دومين دوره شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه مالك اشتر سه شنبه 2 خرداد برگزار مي شود.

"مهدي باقرزاده" - دبير اولين دوره شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه مالك اشتر در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين خبر افزود: 11نفر جهت حضور در انتخابات شوراي صنفي كانديدا شدند كه 5 نفر از آنها با رأي مستقيم دانشجويان به عنوان عضو اصلي و 2 نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند.

وي "مجمع عمومي" را به عنوان مهم ترين ركن شوراي صنفي تلقي كرد و افزود: دانشگاه مالك اشتر داراي 3 هزار دانشجو است و همه دانشجويان عضو مجمع عمومي شوراي صنفي هستند. جلسات مجمع عمومي بر اساس آيين نامه داخلي شوراي صنفي دانشگاه مالك اشتر هر 3 ماه يكبار تشكيل مي شود و در صورت درخواست دانشجويان امكان تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نيز وجود دارد.

کد مطلب 328452

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