آزمون آ.ت.ت سال جاري منطقي تر و قابل دفاع تر برگزار مي شود / حذف كنكور در دانشگاه هاي غيرانتفاعي از سياست هاي وزارت علوم است

آزمون آ.ت.ت منطقي تر و قابل دفاع تر برگزار مي شود

دكتر حسن خالقي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در زمينه طرح آ.ت.ت و تغييرات صورت گرفته در آن افزود: پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد در تعدادي از رشته ها و دانشگاه ها از طريق آ.ت.ت صورت مي گيرد. گروه هاي علمي دانشگاه ها در اين شيوه مايل هستند سوابق علمي فرد را در پذيرش لحاظ كنند.

وي اظهار داشت: در اين شيوه در سال گذشته سازمان سنجش افرادي را به دانشگاه ها جهت انجام طرح آ.ت.ت معرفي مي كرد و برخي دانشگاه ها به صورت مصاحبه حضوري و برخي ديگر به صورت غير حضوري و تنها با دريافت سوابق داوطلب اين آزمون را برگزار مي كردند.

تبديل تاثير معدل از يك پارامتر مستقل به يك پارامتر در آزمون آ.ت.ت

معاون آموزشي وزارت علوم گفت: به دليل مشكلات حضوري براي متثضايان ايجاد مي كند، طرح تغيير اين آزمون در دستور كار معاونت آموزشي و سازمان سنجش قرار گرفت كه با توافقات صورت گرفته اعلام كرديم اصل طرح به قوت خود باقي است و دانشگاه ها مي توانند به صورت اختياري و تنها با بررسي سوابق علمي ارسال شده و به صورت غيرحضوري آزمون آ.ت.ت برگزار كنند.

وي ادامه داد: همچنين جهت اطمينان از احقاق حق بيشتر كل نمره نيز از 30 به 20 نمره كاهش يافت و با توجه به اين كه در گذشته شرط معدل نيز به عنوان يك پارامتر اضافي در پذيرش دخالت مي كرد، اكنون معدل نيز در اين 20 نمره خلاصه مي شود.

اولويت وزارت علوم با ايجاد دانشگاه هاي غير انتفاعي در شهرستان ها است

به گزارش مهر، دكتر حسن خالقي افزود: همچنين توزيع موسسات غير انتفاعي را در شهرستان هاي مختلف در دستور كار قرار داده ايم. اولويت وزارت علوم با ايجاد غير انتفاعي در ساير شهرستان ها است تا جوانان در صورت تمايل به ورود بخش غير انتفاعي قادر به تحصيل در شهرستان خود باشند.

حركت به سمت حذف كنكور در دانشگاه هاي غيرانتفاعي

وي با تأكيد بر اين كه دسترسي به آموزش بومي و محلي بايد به يك امكان تبديل شود، گفت: بايد به سمتي حركت كنيم كه ورود به دانشگاه هاي غيرانتفاعي بدون كنكور شود. ظرف يكي دو سال آينده در دوره هاي كم متقاضي مقطع كارشناسي دانشگاه هاي پيام نور و غيرانتفاعي نيز اين اتفاق مي افتد.

"خالقي" ادامه داد: در جايي كه دولت هزينه آن را به عهده دارد رقابت بايد جدي باشد، بنابراين نمي توان در دوره هاي روزانه و شبانه دولتي، دوره هاي كم متقاضي را بدون آزمون برگزار كرد.

وي تكيه بر سوابق علمي استاندارد در دوره دبيرستان را از موارد مهم مورد بررسي در وزارت علوم دانست و گفت: كاهش اهميت كنكور سه ساعته و حركت به سمت سوابق علمي و آموزشي دانش آموزان و دانشجويان در وزارت علوم آغاز شده است.