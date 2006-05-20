تشييع پيكر يكي از فرماندهان عمليات بيت المقدس

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي نيروي زميني ارتش ، شهيد مدآرايي از فرماندهان نيروي زميني ارتش بود كه در عمليات هاي متعددي در زمان دفاع مقدس همچون فتح ارتفاعات ا... اكبر، فتح بستان، بيت المقدس و رمضان حضور داشت. يگان تحت امر شهيد مدآرايي جزو اولين نيروهايي بود كه در عمليات بيت المقدس وارد شهر خرمشهر شد و در عمليات فتح تنگه رقابيه نيز گردان وي به عنوان فاتح تنگه رقابيه معروف گشت.

ميزان فعاليت ها و رشادت هاي اين امير ارتش اسلام به گونه اي بود كه در رسانه ها و روزنامه هاي كشور از اين شهيد به عنوان فرمانده نمونه و موفق به كرات نام برده مي شد و نيروهاي بعثي براي اسارت يا شهادت وي تلاش و برنامه ريزي فراواني انجام داده بودند.

امير مدآرايي در عمليات رمضان به اسارت نيروهاي عراقي در آمد و نزديك به 9 سال با وجود جراحات شيميايي در زندان هاي مختلف عراق اسير بود. وي چند بار به حضور مقام معظم رهبري رسيده و مورد تقدير و تشويق ايشان قرار گرفته بود و در زمان جنگ نيز بارها از سوي رئيس وقت شوراي عالي جنگ آيت الله هاشمي رفسنجاني تقدير شده بود. شهيد مدآرايي قرار بود در سالروز فتح خرمشهر سوم خرداد به عنوان يكي از فرماندهان عمليات بيت المقدس در شيراز سخنراني كند اما در روز پنجشنبه پس از چندين سال تحمل درد و ناراحتي حاصل از جراحات شيميايي به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

بر اساس اين گزارش؛ پيكر پاك اين فرمانده دلاور در روز دوشنبه اول خرداد با حضور مسئولان استاني و فرماندهان عالي رتبه نيروهاي مسلح از صحن مطهر شاهچراغ تا فلكه شاهزاده قاسم شهر شيراز تشييع و در قطعه شهداي دارالرحمه اين شهر به خاك سپرده مي شود.