40 هزار كيلومتر راه روستايي بهسازي و آسفالت مي شود

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از نشريه برنامه، سهيلا منصوري با ارايه تحليلي از طرح‌هاي ملي استاني شده در سال 85 خاطرنان كرد: در راستاي اجراي سياست هاي تمركز زدايي در برنامه هاي دوم ، سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و تخصيص فصلي خاص با عنوان نظام درآمد- هزينه استان در قانون برنامه سوم توسعه شد ، مقرر شد كه اين سياست ها در برنامه چهارم توسعه ، شتاب بيشتري داشته باشد .

به‌طوريكه در قانون بودجه سال 85 علاوه بر 36222 ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي استاني ، 14778 ميليارد ريال از طرح هاي ملي در قالب 11 فصل ، 16 برنامه و 376 طرح عمراني به استان ها محول شده است .

اين در حالي است كه اعتبار اختصاص يافته به اين طرح ها در سال 84 (مصوب) مبلغ 10398 ميليارد ريال بوده بطوريكه در مجموع اعتبار اين طرح ها در سال جاري نسبت به سال قبل 42 درصد رشد داشته است .

همچنين فصل منابع آب با واگذاري 247 طرح و اعتبار 8051 ميليارد ريال بيشترين سهم طرح هاي ملي استاني شده را به خود اختصاص داده است .

براساس اين گزارش در مجموع سهم اعتباري طرح هاي واگذاري شده به استان ها در اين فصل بالغ بر 54 درصد است .كه طرح بهسازي راه هاي روستايي با اعتباري معادل 3000 ميليارد ريال بالغ بر 20 درصد از اعتبار طرح هاي ملي استاني شده را به خود اختصاص داده است .

اين طرح كه براي بهسازي و آسفالت 40 هزار كيلومتر راه روستايي منظور شده نشان دهنده عزم دولت در بهبود وضعيت روستاها و حل يكي از مشكلات عدم توسعه مناسب اين مناطق است و اعتبار اين طرح علاوه بر اعتبارات اختصاص يافته از سوي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها به اين امر مهم تخصيص يافته است .

همچنين در فصل مسكن و عمران شهري ، روستايي و عشايري 87 طرح عمراني با اعتباري بالغ بر 2543 ميليارد ريال بيش از 17 درصد از اعتبار طرح هاي ملي استاني شده به استان ها محول شده تا اهميت اين بخش از برنامه هاي دولت را در واگذاري وظايف و اختيارات بيشتر به استان ها نشان دهد .

در برنامه احداث ، تامين و نگهداري اماكن و فضا هاي ورزشي براي مطالعه ، احداث و تكميل 19 استاديوم ورزشي ، مبلغ 317 ميليارد ريال منظور شده كه اين اعتبار معادل 15/2 درصد از اعتبار طرح هاي ملي استاني شده است .