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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۳:۲۱

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست پيش‌بيني كرد:

كسري بودجه 17 ميليارد دلاري ايران در سال 2006

كسري بودجه 17 ميليارد دلاري ايران در سال 2006

واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست پيش‌بيني كرد: سياست‌هاي اقتصادي انبساطي دولت ايران موجب رسيدن كسري بودجه آن در پايان سال 2006 به 17.4 ميليارد دلار خواهد شد،‌ كه بالاترين كسري بودجه در خاورميانه و شمال آفريقا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،‌ واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست افزايش هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت ايران در سال 2006 را عامل رشد كسري بودجه ايران عنوان كرد.

اكونوميست كسري بودجه دولت ايران را در سال 2006 برابر با 17 ميليارد و 442 ميليون دلار برآورد كرده كه معادل 8.6 درصد توليد ناخالص داخلي آن خواهد بود.

بر اساس اين گزارش،‌ درآمدهاي بودجه ايران در سال 2006 به 54 ميليارد و 278 ميليون دلار و هزينه‌هاي آن به 71 ميليارد و 720 ميليون دلار خواهد رسيد.

بنابر اعلام اكونوميست ايران در سال 2006 با كسري بودجه 17.4 ميليارد دلاري بالاترين كسري بودجه را در سطح كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا خواهد داشت.

بر اين اساس،‌ پس از ايران كشورهاي تركيه با كسري بودجه 11.3 ميليارد دلار، مصر با 10.3 ميليارد دلار، اسرائيل با 3.8 ميليارد دلار، مراكش با 3.7 ميليارد دلار، لبنان با 1.8 ميليارد دلار، تونس با يك ميليارد دلار، ‌اردن با 920 ميليون دلار، سوريه با 588 ميليون دلار، و يمن با 427 ميليون دلار به ترتيب ديگر كسري بودجه‌هاي بالا را در سطح خاورميانه و شمال آفريقا دارند.

در مقابل، كشورهاي عربستان با 49.3 ميليارد دلار مازاد بودجه، كويت با 21.1 ميليارد دلار، الجزاير با 10.1‌ ميليارد دلار، ليبي با 5.8 ميليارد دلار، قطر با 5.7 ميليارد دلار، عمان با 4.6 ميليارد دلار، امارات با 4 ميليارد دلار، و بحرين با 1.1 ميليارد دلار به ترتيب بالاترين مازادهاي بودجه را در سطح منطقه در سال 2006 خواهند داشت.

کد مطلب 328458

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