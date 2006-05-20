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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۴:۲۵

سفير ايران در تركيه در گفتگو با مهر اعلام كرد :

حجم روابط اقتصادي ايران و تركيه در سال جاري به 8 ميليارد دلار مي‌رسد / ايران به تركيه سمند صادر خواهد كرد

حجم روابط اقتصادي ايران و تركيه در سال جاري به 8 ميليارد دلار مي‌رسد / ايران به تركيه سمند صادر خواهد كرد

سفير ايران در تركيه گفت: پيش بيني مي شود كه مجموع روابط اقتصادي ايران و تركيه امسال به 8 ميليارد دلار برسد.

فيروز دولت آبادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اينكه پيش بيني مي شود مجموع روابط اقتصادي ايران و تركيه در سال جاري به 8 ميليارد دلار برسد، گفت: اين درحالي است كه حجم مبادلات تجاري ميان دو كشوردر سال 2005 يعني تا دي ماه سال 84 از مرز6 ميليارد دلار گذشت.

وي افزود: ميزان بخش تجاري ميان دو كشورايران و تركيه در سال گذشته 5/4 ميليارد دلار بود كه پيش بيني مي شود امسال به 5/6 ميليارد دلار برسد.

سفير ايران در تركيه درباره صادرات سمند به تركيه تصريح كرد:  در سال گذشته قراردادي  ميان گروه صنعتي ايران خودرو و يك شركت وارد كننده و توزيع كننده خودرو در تركيه به منظور صادرات خودروي سمند به تركيه منعقد شده است.

وي با اشاره به آغازصادرات سمند به تركيه در سال جاري ، خاطرنشان كرد: يكسري تست هاي فني اين خودرو ها بايد صورت مي گرفته است كه از اجراي دقيق قرارداد اطلاع دقيقي ندارم.

وي پيش از اين گفته بود ، مقرر شده است كه درمرحله نخست 400 دستگاه خودروي سمند صادر شود اما پيش بيني مي شود كه تركيه  براي 10 هزار دستگاه نيز بازارداشته باشد.

 

کد مطلب 328460

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