نشست فوق العاده پارلمان عراق آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، با شروع اين جلسه، دو گروه وابسته به اقليت(جبهه التوافق و گروه گفتگوي ملي) به كابينه جديد اعتراض كرده و از صحن مجلس خارج شدند.

در كابينه جديد، وزيران دفاع و كشور هنوز معرفي نشده اند و مالكي و معاون وي سلام الزوبعي به طور موقت سرپرستي اين دو وزارتخانه را برعهده خواهند گرفت.



دولت جديد 37 وزير دارد كه تكليف وزارتخانه هاي دفاع و كشور تا روزهاي آينده مشخص خواهد شد.

مالكي هم اكنون درحال قرائت اسامي كابينه جديد است كه تاكنون هوشيار زيباري به عنوان وزير امور خارجه، باقر الزبيدي به عنوان وزير دارايي، خضير خزاعي به عنوان وزير آموزش، فلاح السوداني وزير بازرگاني، محمد توفيق علاوي وزير ارتباطات، نارمين عثمان وزير محيط زيست، لطيف رشيد وزير منابع آبي، وجدان ميخائيل وزيرحقوق بشر، فاتح عبدالرحمن وزيررسيدگي به امور زنان راي اعتماد گرفته اند.



همچنين برهم صالح و بكر سلام الزوبعي به عنوان معاونان نوري المالكي انتخاب شدند و برهم صالح سرپرست وزارت رسيدگي به امور امنيت ملي را تا انتخاب وزير آن برعهده خواهد داشت.

جبهه التوافق اعلام كرده است تا زماني كه تكليف وزيران دفاع وكشور مشخص نشود، به كابينه مالكي راي نخواهد داد.



جلسه پارلمان همچنان ادامه دارد و نوري المالكي در حال خواندن بيانيه مربوط به تركيب كابينه جديد است.