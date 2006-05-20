15 استان كشور تحت پوشش تاليا قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر، قرعه كشي مرحله دوم واگذاري يكصد هزار سيم كارت اعتباري تاليا امروز با حضور شماري از مسوولان شركت مخابرات ايران ونمايندگان رسانه هاي گروهي در تهران برگزار شد.

در قرعه كشي اين مرحله شماري از ثبت نام كنندگان واجد شرايط سيم كارت اعتباري تاليا در اسفند 83 كه درسال گذشته موفق به دريافت سيم كارت خود نشدند از سوم خرداد ماه مي توانند بتدريج براي دريافت سيم كارت خود به ايستگاه‌هاي منتخب تاليا در تهران مراجعه كنند.

واجدين شرايط مي توانند در طول ايام هفته با دردست داشتن اصل و رونوشت صفحه شناسنامه / كارت ملي عكسدار و يا گذرنامه معتبر و نيز فيش 452 هزار ريالي واريزي به حساب سپهر 0100555555001 بانك صادرات ايران و نيز فيش پستي ثبت نام شخصا به ايستگاه‌هاي منتخب تاليا مراجعه كنند.

براين اساس از چهارشنبه آينده واجدين شرايطي كه نام خانوادگي آنان با يكي از پنج حرف " و ، گ، ه ، ز، " و نيز " ح" آغاز مي شود مي توانند در مرحله نخست واگذاريها بامراجعه به ايستگاه‌هاي منتخب تاليا در تهران سيم كارت خود را دريافت كنند.

مشاور مدير عامل و مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران در اين مراسم با بيان اينكه شبكه تاليا يك شبكه مشترك ميان شركت مخابرات ايران و بخش غير دولتي است به برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي تسريع در گسترش اين شبكه به سراسر كشور در سال‌جاري اشاره كرد.

علمايي مجري پروژه تاليا هم از تحت پوشش قرار گرفتن بيشاز 15 مركز استان خبر داد و گفت: زير ساخت هاي لازم براي توسعه اين شبكه در اكثر استانهاي كشور آماده شده است.